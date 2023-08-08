NBA／詹皇未來續留湖人成定局？美媒：Anthony Davis續約就是徵兆

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「這一切都不是憑空發生的。」一位西區聯盟的高管告訴《Heavy Sports》，「你可以從中解讀出各式各樣的事，例如事情發生的速度有多快等等——Davis第一次有資格和湖人續約是在8月4日，也就是事情發生的那天——這其中肯定有LeBron的因素，總是會有的。」
James從來都不是一個願意被長期合約綁住的人，這一點在他職業生涯的現階段也沒有改變。他即將進入合約的最後一年，他擁有2024-25賽季的球員選項，年薪為5140萬美元。
大多數人預計，無論James未來會在NBA打多久，他都會留在湖人隊。吸引他退役的兩個主要因素是：一是如果聯盟按照預期在未來幾年擴增球隊，給James一個當球隊老闆的機會；二是他失去和兒子Bronny一起打球的機會，後者目前為南加州大學效力，但上個月心臟驟停後，他的職業生涯受到了質疑。
該高管表示Davis的續約和Rich Paul有關，James對Davis留在湖人肯定施加了一些影響力，兩人對此進行過溝通。如果詹皇要離開這支球隊，他們之間的對話將完全不同的，那樣的情況下Davis對於續約也會改變主意。不過目前的信息是，他希望Davis留下，兩人將繼續搭檔。