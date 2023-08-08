中華生技醫藥行業協會　越南訪拓團點石成金

CBIA越南醫藥參訪團 開拓亞洲市場的重要一步中華生技醫藥行業協會(CBIA) 理事長陳建州藥師八月帶領CBIA越南醫藥投資訪拓團，進行六項投資訪拓任務 : 1、參加Vietnam Medi-Pharma製藥暨醫療器械展，並投資越南市場。2、醫療器材經銷商合作：與胡志明市醫療設備協會簽訂MOU。3、協助台灣廠商取證困境：提昇醫療器材與食品業者取證能力。4、打進越南醫療服務市場：建立台灣頂尖抗衰老名醫與胡志明市三家醫療院所進行越南換證與執業計畫。5、醫療產業供銷一體：與越南Life Gift集團簽訂MOU，台灣原料製造+越南包裝取證，同時擁有GMP、ISO與US FDA認證，借以拓展東協與美國市場。6、越南落地解決方案：協助設立胡志明公司/代表處、越南投資設立、引進AI營銷平台，增進營銷能力。
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帶領台商醫藥及食品海外落地 建立企業國際競爭力王冠斌副理事長表示，由於個人長期經營國際醫療及食品投資計劃，故此次台越醫藥合作計劃的進展，已達成企業落地合作的目標，未來將進一步增進台灣與越南的落地合作計劃推展。另外，我國醫療及食品業者，對於東協市場，如馬來西亞、印尼及新加坡，因現行政治上的地緣風險考量，已是企業不得不的選擇區域，因此如何提供台灣業者在投資計劃、法規要求、稅務規劃及勞動人權等議題，都是所有企業主應事先了解及藉由訪拓的過程中，才有機會找到最適合自身條件的海外佈局，其注意之相關條件，不可不慎。
CBIA越南分會長黃振綱先生（現任亞太搜尋引擎產業協會理事長）為深耕越南的台灣企業家，本次安排與越南台灣商會聯合總會的交流，分享寶貴經驗，強調在初期進軍市場時，台商定會遇到『金流、物流、文化差異』等問題。解決金流是第一步，要先有在地的銀行帳戶作為開始，其次就是越南網頁進行行銷等...利用Google大數據技術，可以加快進入市場！
▲ CBIA協會拜會越南台灣商會聯合總會
醫師越南執業符合南向政策 台灣醫療具備優勢台灣整合醫學推廣協會劉士銘理事長，也是台北卓越健康診所抗衰老權威醫師，在活動後表示：台灣醫療量能充沛，醫療專業知識及技術堪稱全亞洲第一，當越南市場經濟增長趨勢加速的時刻，台灣應該善用醫療專業，結合在地經營台商的高度優勢，發展台灣-越南雙向連續性照護的國際醫療模式，包括再生醫療..等各式整合醫學的優質醫療模式導入，營造追求兩地全民健康的大健康醫療產業發展。
台灣生技醫藥之光 揮軍東協澄交生技(創櫃7627) 鍾齊賢總監提到腸道菌篩菌養菌平台及獨家包埋技術運用於「癌症輔助治療新藥開發」及「功能性保健食品的研發與銷售」，越南市場的模式係台灣原料研發，胡志明GMP廠生產取證，經越南本地電視購物銷售並銷往美國及星馬。此次參加Medi-Pharma醫療展，深度了解越南當地醫療市場，更與當地大醫聯合診所交流，進一步增進醫療產業合作契機。後續將著手進行醫師合作搭配電商系統的布建及精準關鍵字行銷，以深耕越南市場。
成富生物科技公司大陸區林大翔總經理表示公司致力於生物科技領域研發、生產和銷售，長期在兩岸三地深耕當地市場，產品廣受市場好評。感謝CBIA參訪團對接越南企業商務考察和落地深耕事宜，讓台灣業者對越南市場有更進一步了解。杏福醫藥李昆錦總經理表示協會持續推動台灣醫藥產業的國際化腳步，不僅在亞洲地區，更將拓展全球範疇的對外交流合作活動，為台灣生技醫藥行業的全球影響力增添新的光彩。
▲CBIA協會參訪LIFT GIFT GMP廠並簽訂MOU
台灣智慧健康技術 發表Face AI技術日康科技潘宗賢總經理開發的Face AI技術，利用人工智慧臉部辨識無接觸式技術偵測生理數據如血壓、血氧、心率、心率變異及壓力指數，在2023越南醫療展收穫滿滿，除開拓印尼及馬來西亞經銷市場，另將與越南大醫連鎖診所合作開發遠距醫療平台，導入日康Face AI服務，另與越南Life Gift集團合作，結合Face AI服務銷售健康食品(台灣澄交生技委託生產)。
藥師全聯會簡明龍常務理事表示越南是東協新興市場，龐大的人口基數和迅速增長的經濟實力，對台灣醫藥產業來說，帶來無限吸引力的發展機會，晶準生技陳意安總經理也感謝本次CBIA參訪團與當地政府、企業界等多方進行深入交流與對接，希望能夠建立起長遠穩固的合作關係，實現雙贏的局面。
三年磨成劍，帶領我國醫療及食品產業跨海新模式中華生技醫療行業協會，成立至今除為政府機關認可之計劃單位外，並舉辦多次國際外交投資論壇，因此更奠定產、官、學、訓及外交新視野，故更受國內業者所倚重。國際競爭這幾年更是地緣政治下，各企業的重中之重，醫療及食品行業更是國力呈現的指標，張意良秘書長表示近日印度及越南政府的產業媒合會議邀約，指定CBIA列為首選的醫療產業訪拓對象，協會更積極提供國際投資及訪拓機會，以強化我國醫療及食品之國際競爭力，以不負會員之期許。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58806
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