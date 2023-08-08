中化裕民公司培養優秀行銷人才　陳誼芬副總經理獲頒傑出ＭR認證

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表揚藥業傑出人才 培育醫藥行銷師專業角色TPMMA朱茂男理事長、高孟熙首席名譽理事長、李勝文常務理事、陳建州秘書長、徐志偉主委與劉政隆副主委，今日前往中化裕民健康事業股份有限公司，頒發傑出MR證書給該公司公共事務 陳誼芬副總經理以表彰其在藥業的傑出表現，陳副總經理在業界備受肯定，在今年獲選擔任中華民國學名藥協會理事長，畢業於中國醫藥大學公共衛生學系及長庚大學企管研究所，曾任中化裕民健康事業藥品企劃處處長、中國化學製藥公共事務處處長，並當選長庚大學第13屆傑出校友及榮獲中華民國第13屆傑出藥品專業經理人、同時也是台灣製藥公會常務理事及各公協會常務理監事，對藥界貢獻良多。
朱茂男表示：「TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握銷售目標、藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識傳遞給醫療專業人士，進而提供病人優質的照護。」MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。
中化裕民核心價值「熱情、創新、關懷、健康」「熱情、創新、關懷、健康」是中化裕民的企業核心價值，期望全體夥伴都能懷抱著熱情，提供創新的產品及服務來滿足我們的顧客，並提供主動的關懷，藉由團隊的努力，積極創造健康的社會及人生。中化裕民自成立後，成功提升產品銷售能力，裕民擁有靈活的行銷團隊與綿密的銷售通路網，通路擴及各大醫院、診所、藥局、藥妝店、大賣場等。此外，配合中化製藥既有的優質生產鏈，成功的將自有產品與代理製品銷售於台灣市場。
中化裕民最具有健康產品銷售多元專業行銷能力中化裕民健康事業股份有限公司具有多元專業行銷能力之藥品行銷公司，除了銷售中國化學製藥本身出產的產品外，也代理國外健康相關製品，產品線因應市場及民眾需求，從藥品擴及營養保健產品、家庭保健及專業醫療儀器，還有藉由藥品的專業開發守護家庭健康日用消費產品與功能性美妝保養品，致力民眾健康、安全與美麗，成為家庭保健首選品牌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58797
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