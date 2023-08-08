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全球有超過 3.58 億人飽受氣喘困擾，至今仍有民眾對氣喘有著錯誤迷思，總認為「氣喘不是嚴重的疾病，不需要治療」、「吸入性類固醇副作用大」，事實上氣喘是慢性病，長期規則治療是控制疾病的不二法門。
如今長庚醫院團隊在黃璟隆院長的帶領下完成最新台灣兒童及青少年氣喘盛行率調查，針對台北市 25 間國小、24 間國中進行問卷調查，針對國小一年級回收 3036 份有效問卷、以及國中生 3474 份問卷，欲進一步了解兒童及青少年氣喘盛行率、症狀表現、對生活各方面的影響。
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文醫師表示：「從研究中看到 13-14 歲國中氣喘發生率拉升到 12.4 %；兒童氣喘發生率則為 14.4% ，主要性別比也是男性多於女性，而兒童盛行率確實比青少年略高，雖然孩子氣喘症狀可能會隨著年齡增長慢慢改善，但是如果沒有好好控制，過敏改善的機率會下降。」
此次的研究同時與全球一百多個醫學中心共同進行，蘇冠文說：「台灣兒童、青少年的盛行率是在全球的平均值當中，比較慶幸的台灣『嚴重氣喘』增加幅度並不高，代表在醫療端或校園中的衛教仍有一定成效。」
氣喘不只影響健康！孩童學習因病被迫缺課
但目前還無法預估氣喘的盛行率是否還會持續攀升，推測現今逐漸攀升的結果，主要與環境污染、空氣污染、西化的飲食習慣存在著關連性，蘇冠文提到：「從更先進的國家的經驗觀察到，像是紐西蘭、美國盛行率上升到一定程度會進入高原期，希望台灣也是如此。」
家長們千萬別輕忽孩子氣喘的問題，研究調查同時發現高達 11 % 兒童因氣喘缺課，甚至 16% 因為氣喘需要緊急去看門診，不定期的就診或緊急的醫療需求會影響到孩子的學習，由於家長也得帶著孩子就診，若加上藥費、健保給付、家長請假間接經濟損失，據早年的統計台灣每位氣喘患者每年費用超過 7000 美元，經濟方面著實沈重的負擔。
氣喘常伴隨共病！病程需穩定用藥控制
此外，氣喘往往與許多過敏性疾病同時發生，蘇冠文從臨床觀察：「蠻多病人會有合併其他的疾病，包括有異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、食物過敏等，通常越多種共病的患者也會需要更多治療。」否則病程會相互影響，若患者本身有氣喘與食物過敏，當沒有積極控制氣喘又不小心吃下過敏食物，這時更容易產生嚴重的呼吸道症狀。
為釐清氣喘長期變化與影響，基隆長庚醫院追蹤 1 千名氣喘的孩子，從母親懷孕起就開始定期調查，目前追蹤到現今最大的孩子已 15 歲，此研究發現二手菸暴露、維他命 D 不足會導致兒童氣喘及肺功能下降，目標是以人工智慧模型找出預防台灣兒童氣喘的關鍵因素，減緩氣喘增加的趨勢。
喘的症狀表現並非以「喘」為主，多數孩子都是以「慢性咳嗽」表現，家長確實可能忽略孩子有氣喘問題，若能及早治療對於疾病控制絕對有幫助，醫師均希望孩子在規律的用藥下維持良好的肺部及支氣管功能，減少氣喘對身體的傷害，目前隨著新型藥物的上市，未來可望提供個人化精準醫療。
諮詢專家：林口長庚醫院兒科助理教授級主治醫師蘇冠文
參考文獻：Prevalence, associated factors, and impact of adolescent asthma in Taiwan: Global Asthma Network phase I survey
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台灣兒童氣喘盛行率逐年攀升！逾一成青少年面臨氣喘困境