父親節生日或身分證「中3碼」！吃到飽88元　4飯店8月優惠一次看

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花蓮遠雄悅來飯店即日起至8月18日，爸爸對中身分證享英倫西餐廳5大消費好康。出生日期為8月8日，自助晚餐優惠價88元；身分證對中「連續3個8」 ，自助晚餐優惠價88元；身分證對中「3個8」，自助晚餐5折優惠；身分證對中「2個8」，自助晚餐7折優惠；身分證對中「1個8」，自助晚餐8折優惠。提醒大家，英倫西餐廳自助晚餐價每位1280元+10%；優惠好康限爸爸本人使用，並須需加收原價一成服務費。
📌新板希爾頓酒店：身分證「中2碼」餐廳全桌85折優惠
新板希爾頓酒店悅市集全日餐廳，今天「四人同行，
📌台北六福萬怡酒店：身分證「中2碼」第2人半價
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，即日起至8月31日，2人至敘日享用平日午餐，身分證「5、2、8」中2碼，可享「第2人餐費半價」；每桌不限組數。搭配夏季加碼海鮮自由，凡平日中午還贈送每位成人「一份西班牙風味炭烤松葉蟹」；假日用餐則有「松葉蟹、廣島生蠔、生食級北海道干貝無限暢吃」。
📌礁溪寒沐酒店：名字「中1字」升等每人龍蝦半支
礁溪寒沐酒店「川薈」川菜餐廳，即日起至8月31日，推出十道式「父親節桌席饗宴」，每桌10位16800元+10%，大啖海港現流生魚片、蒜香虎蝦貝、鮮嫩台塑牛及膨湃鮮嫩海石斑等料理，並加碼贈送「父親節蛋糕」乙顆，及「精選紅酒」乙瓶。並推出父親節限定「百家姓」活動，只要爸爸名字對中「寒、沐、川、薈」任1字，可享虎蝦貝直接升等成「每人龍蝦半支」！（全桌價值4,990+10%元）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！