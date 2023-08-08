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曬傷 4 階段護理重點
曬傷一般分為發炎期、黝黑期、脫皮期和痊癒期 4 階段，各階短處理重點如下：
- 發炎期
感到紅腫熱痛，這時除了冰敷，可以使用消炎藥膏、止痛藥、天然類蘆薈和金盞花凝膠等進行治療，狀況嚴重建議使用中弱效的類固醇藥膏。
- 黝黑期
曬後 1 至 3 天進入「黝黑期」，這時皮膚會大量生成黑色素，可選擇口服抗氧化劑，如「最強抗氧化劑」蝦紅素、谷胱甘肽、維生素 C 等，由於這時皮膚還在發炎中，若使用美白精華液可能會讓發炎狀況惡化。
- 脫皮期
曬後 3 至 7 天進入「脫皮期」，此階段建議使用保濕精華液、補水玻尿酸，再加上鎖水的神經醯胺和口服水解膠原蛋白，透過簡單有效的組合讓皮膚恢復。
- 痊癒期
曬後一週會進入「痊癒期」，這時透過如外用傳明酸、熊果酸、甘草次酸、口服抗氧化劑和膠原蛋白等，盡快達到皮膚修復之功效。
花逸修分享在藥局執業時，碰過許多客人詢問使用燙傷藥膏是否能加速曬傷的肌膚痊癒？如果只是一般的曬紅發炎，依照上述步驟進行護理即可、不需特別使用燙傷藥膏；倘若傷口出現水泡、且破掉呈現開放性傷口時，才有必要使用具「磺胺銀」成分的燙傷藥膏預防細菌感染，若是塗抹後狀況還是沒有明顯改善，建議就醫交由醫師診治。
花逸修最後也提醒，面對強烈又毒辣的陽光，夏天從事戶外活動應做好防曬保護，除了能遠離曬傷，還能減少肌膚老化和皮膚癌的風險！
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：花逸修藥師
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 曬傷可以用燙傷藥膏嗎？藥師親解曬後 4 階段保健，千萬別急著擦美白保養品