小兒急診床位爆滿！醫曝「1特別族群」看診數大增　高燒期可達7天

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謝宗學透露，自己詳細詢問流感可能的來源，幼童族群主要來自托嬰中心、幼兒園、或家庭；小學以上兒童族群主要來自安親班、暑輔、或營隊活動。此外，還有一個特別族群，進入八月後到小兒急診室看診人數大增，「就是 8/1 開始初次進入幼兒園生活的孩子。」
謝宗學解釋，跟新冠肺炎相比，流感高燒時間明顯較長。新冠肺炎高燒期通常只有 2-3 天，流感高燒期可以長達 5-7 天，即使流感有抗病毒藥物可以治療，也要使用 2-3 天後療效才會顯著，高燒期才能緩解。此外，即使沒有演變成重症，感染流感的孩子倦怠期也比新冠肺炎長，無法飲食有注射點滴需求的孩子相較新冠肺炎大為增加，更加消耗兒童急診留觀區和兒科一般病房的容額，塞床現況短時間很難解除。
「尷尬的是這段時間去年底接種的流感疫苗效果幾近消失，新一批疫苗要10/1後才能送達。」謝宗學憂心地說，這段空白時期孩子只能依靠個人衛生防護措施，避免流感病毒入侵。他也直言，因適逢回歸正常生活同時償還免疫負債的第一年，真的很難讓群聚生活的孩子完全避免流感病毒。
謝宗學最後提醒家長，現在能做的事是，若確診流感，好好將公費口服抗病毒藥物五天的劑量服用完全；若無法吃藥或嘔吐，可以跟醫師討論是否可以改成自費靜脈注射型抗病毒藥物。同時注意流感重症危險徵兆，若孩子體溫大於等於 41 度或使用藥物退燒後的活力食慾依然很差或呼吸急促，馬上帶孩子到兒童急診看診，釐清是否演變成流感重症。