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美藥廠完成大腸癌新藥三期試驗，有望爭取正式藥證

美藥廠完成大腸癌新藥三期試驗，有望爭取正式藥證
美藥廠完成大腸癌新藥三期試驗，有望爭取正式藥證

Heho健康



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美國藥廠安進（Amgen）近期完成旗下一項癌症標靶藥物「Lumakras」的第三期臨床試驗，並在其公布的第二季財務報告中指出，該藥物對轉移性大腸直腸癌表現出積極的治療效果，達到其「疾病無惡化存活期」的主要目標，後續將與監管機構討論此一成果。

「KRAS 基因」常見於大腸直腸癌患者，一般情況下能夠抑制腫瘤細胞生長，但若發生突變，就會反過來刺激細胞、使其持續生長，並因此導致腫瘤出現、誘發癌症，且此基因具有多個突變點，如 G12C、G12D 等，因此部分醫師會建議患者進行 KRAS 生物標記測試。

「Lumakras」為安進開發、針對「KRAS」基因突變的癌症標靶藥物，其目標突變點為 KRAS G12C，已在 2021 年已取得 FDA 初步批准、可用於肺癌治療，安進亦持續推動該藥物對於大腸直腸癌相關療效的驗證。

但先前試驗發現，「Lumakras」獨立使用，對於大腸直腸癌的療效不佳，後於 2021 年秋天臨床試驗發現，「Lumakras」與「Vectibix」組合使用治療方案表現良好，因此藥廠持續展開全球第三期臨床試驗研究，由醫師從既有的大腸癌療法中擇一，提供給曾經接受化療的患者進行試驗對照。

該公司指出，目前「Lumakras」的安全性報告與 2021 年臨床數據顯示一致，且第三期臨床試驗顯示，該藥物是安全且有效的，進一步結果將在其他醫學會議公布，並與監管單位討論此一成果，後續也將爭取讓該藥物的肺癌治療用途走向全面批准。

文／林志怡　圖／孫沛群

參考資料：Amgen reports second quarter financial results



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 美藥廠完成大腸癌新藥三期試驗，有望爭取正式藥證

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