我是廣告 請繼續往下閱讀
「KRAS 基因」常見於大腸直腸癌患者，一般情況下能夠抑制腫瘤細胞生長，但若發生突變，就會反過來刺激細胞、使其持續生長，並因此導致腫瘤出現、誘發癌症，且此基因具有多個突變點，如 G12C、G12D 等，因此部分醫師會建議患者進行 KRAS 生物標記測試。
「Lumakras」為安進開發、針對「KRAS」基因突變的癌症標靶藥物，其目標突變點為 KRAS G12C，已在 2021 年已取得 FDA 初步批准、可用於肺癌治療，安進亦持續推動該藥物對於大腸直腸癌相關療效的驗證。
但先前試驗發現，「Lumakras」獨立使用，對於大腸直腸癌的療效不佳，後於 2021 年秋天臨床試驗發現，「Lumakras」與「Vectibix」組合使用治療方案表現良好，因此藥廠持續展開全球第三期臨床試驗研究，由醫師從既有的大腸癌療法中擇一，提供給曾經接受化療的患者進行試驗對照。
該公司指出，目前「Lumakras」的安全性報告與 2021 年臨床數據顯示一致，且第三期臨床試驗顯示，該藥物是安全且有效的，進一步結果將在其他醫學會議公布，並與監管單位討論此一成果，後續也將爭取讓該藥物的肺癌治療用途走向全面批准。
文／林志怡 圖／孫沛群
參考資料：Amgen reports second quarter financial results
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 美藥廠完成大腸癌新藥三期試驗，有望爭取正式藥證