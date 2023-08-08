預防代謝症候群5大危險因子　北市長者千元獎項抽起來　

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代謝症候群5大危險因子根據111年台北市死因統計結果，台北市十大死因中慢性疾病占了8項，包含惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等，平均每100人中即有62人死於慢性疾病。
林怡君說明：「代謝症候群不是一種特定的疾病，而是一個健康危險訊號，有效早期預防或控制管理好代謝症候群，是阻斷發生慢性疾病與降低民眾健康危害的不二法門。」慢性疾病早期沒有特殊症狀，卻有共通的危險因子，下列5項危險因子中，若有3項以上，就是罹患代謝症候群。
- 腹部肥胖
- 高血壓
- 高血脂
- 高血糖
- 好膽固醇過低
北市130家診所 提供代謝症候群健康管理為幫助民眾做好代謝症候群的健康管理，北市130家診所加入「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，提供20至64歲民眾代謝症候群的健康管理服務，透過基層診所收案管理，針對慢性病根源因子，如：吸菸、嚼食檳榔、不健康飲食、缺乏運動等，由醫療團隊提供專業指導，讓民眾瞭解需要改善的重點，並由醫師與病人共同討論改善自我健康的目標值，以調整個人不健康行為，以降低後續慢性病的發生。
台北市政府衛生局局長陳彥元表示，為提供民眾慢性病管理及預防延緩失能服務，提供20歲至64歲民眾代謝症候群健康管理及65歲以上長者功能評估（ICOPE）」，以早期發現代謝症候群危險因子及長者功能衰退情形，透過早期介入整合照護，降低罹患慢性病及失能之風險。
70家醫事機構 提供長者六大功能評估服務65歲以上的長輩要注意，隨著年紀漸長，身體各項功能會逐漸衰退，民眾可透過長者六力評估（量六力）包括認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱，了解自我身心功能狀況，以維持身心功能不衰退，擁有良好的老年生活品質。
為了預防及延緩長者失能，北市醫院、西醫診所、中醫診所、健康服務中心、藥局、物理治療所、職能治療所、驗光所及聽力所等70家醫事機構，提供65歲以上長者六大功能評估服務（ICOPE），並推廣「國健署-長者量六力」LINE@線上自評工具，掌握身體功能狀況。
台北健康養成記系列活動 評估答題拿好禮為鼓勵民眾自我健康管理，台北市衛生局舉辦「健康上上籤，作伙來解籤」提供代謝風險評估活動及「長者量六力、健康好幸運」ICOPE抽獎活動，民眾於活動頁面上傳最近一次健檢資料並完成問答測驗，即可獲得代謝症候群風險評估結果與改善建議，設立於台北市的職場也能揪團PK搶好禮。
此外，凡居住台北市65歲以上民眾（原住民55歲以上）或其親屬，只要完成「國健署-長者量六力LINE@」註冊及自評，並在活動頁面完成問答測驗，就有機會抽中3,000元超商禮券，若於臉書公開分享活動頁面並設定公開，還可再抽電子血壓計。
[i] https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1128&pid=1949
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58807
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