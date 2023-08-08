血糖起伏不定? 糖尿病患者低血糖恐比高血糖更致命

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奇美醫院內分泌新陳代謝科病房護理長陳淑娟表示，糖尿病位居2022年國人10大死因第6位，糖尿病引起的急性併發症，大多與高血糖或低血糖(血糖值＜70mg/dl)相關。高血糖會造成酮酸血症、血糖高滲透壓昏迷；低血糖會引起心悸、躁動、昏迷、休克等。研究發現，曾發生低血糖者，在大血管併發症、小血管併發症或死亡率，都比不曾發生低血糖的人更高。所以糖尿病控制血糖時，特別要避免嚴重低血糖的發生。
陳淑娟指出，奇美團隊為了讓病人及家屬藥在藥物及飲食配合控糖，以口訣「量、吃、量、拉、呷飽未」方便背誦。順序為「量」血糖：測量血糖值時間點，分飯前血糖值或飯後血糖值。2.「吃」東西：確認患者有進食之意願且已備好食物。3.飲食「量」：注意上一餐的進食量是否小於之前的50%。4.「拉」：是否一天之內腹瀉多於3次。5.在給藥後30分鐘內確認患者已進食及其進食量。陳淑娟說明，飲食狀況影響血糖變化，清楚病人飲食量是血糖控制的重要基石，也是需要病人與照顧者的參與才能做好的工作。
奇美醫院護理部衛教師陳明惠提醒，糖尿病患者要預防低血糖有幾點應注意，記住自己的低血糖症狀，以便及早發現低血糖並儘快處理。無論使用口服或注射降血糖藥時，劑量要準確，且用藥後按時進食。三餐需要定時定量。運動前後須先測量血糖，若是太低(120mg/dl以下)可吃些點心補充熱量。如果胃口差，三餐餐前及睡前更要量血糖，外出時應該隨身攜帶糖果、餅乾以備低血糖時食用。