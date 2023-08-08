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款宴波海三國國會訪團　游錫堃：團結遏止威權、使民主遍地開花

▲立法院長游錫堃在立法院接見並款宴波海三國國會外交委員會主席訪團等人。（圖／游錫堃辦公室提供）
▲立法院長游錫堃在立法院接見並款宴波海三國國會外交委員會主席訪團等人。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院長游錫堃今（8）日在朝野立委陪同下，接見並款宴波海三國國會外交委員會主席訪團及立陶宛貿易代表處盧思融等人，致詞表示波海三國追求民主自由的過程與台灣非常相似，可貴的是波海三國從未向威權低頭，而台灣同樣站在自由民主盟的一方，站在守護世界的第一道防線上，波海三國站在力抗俄羅斯及中共強權的前線未曾退縮，他堅信未來只要團結努力，一定能夠遏止威權體制洪流，使民主在全球各地遍地開花。

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游錫堃致詞首先代表台灣國會表達竭誠歡迎，回憶去年7月率團訪問歐洲受到高規格接待，令其銘感五內，尤其立陶宛的熱情溫馨接待讓人難忘，今日在台灣重逢非常高興。

游錫堃表示，波海三國追求民主自由的過程與台灣非常相似，都經歷外來政權的統治及威權壓迫，殊為可貴的是波海三國從未向威權低頭，而是以勇氣及決心爭取到自由的生活。1989年波海三國200多萬人民手牽手站出來，締造了「波羅的海之路」的壯舉，深受世人崇敬，更啟發台灣2004年發起的「228牽手護台灣」行動，向全世界吶喊出台灣人民反對中共侵略的聲音。

游錫堃指出，波海三國與台灣除了都是自由民主的愛好者，共享民主自由與人權的普世價值，同時也都處在威權脅迫的第一線。俄羅斯入侵烏克蘭至今已逾一年，波海三國除了毫不間斷的援助烏克蘭、安置難民、抵制俄羅斯外，也不畏強權脅迫，持續地堅定支持台灣加入國際組織，更退出中國主導的中東歐國家合作機制，讓參與的國家數量由原先17+1減為14+1，波海三國所展現的大衛對抗歌利亞精神，令他無比敬佩。

游錫堃強調，台灣作為國際民主社群的一份子，也正在積極鞏固自身的民主，全力對抗及化解中國對台灣的威脅。他今年5月在美國哈德遜研究所專題演講，曾經特別提醒美國各界「台灣不是中共的終極目的地」。中共的目標是東升西降、是要成為「世界帝國」，台灣只是它前進時的擋路石而已。今年3月23日普習會中，習近平更與普丁達成「共同推動百年變局」的共識，其改變既有國際秩序的意圖已經毫不掩飾，更對東西方都帶來更巨大的威脅。

游錫堃分析其根本，中共的危險在於其政權本質承襲中國「天無二日，土無二王」及「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想。在傳統中國眼中，全世界都是它的「天下」。令人安慰的是，今年7月9日，拜登總統也一反過去美國的態度，毫不猶疑地說出「中國確實有取代美國，成為全球新霸主的野心」，證明美國對中共的本質也有所警惕。

游錫堃指出，台灣站在自由民主盟國的一方，也正站在守護世界的第一道防線上，可以肯定地說保護台灣便是保護歐洲及美國。確保台灣安全，便是確保全球公共利益。相同的，正站在抵禦俄羅斯霸權第一道防線上的波海三國也正在為整個歐陸，乃至於全球人類的未來而奮鬥著。

游錫堃說，回顧歷史，當冷戰面臨終章之際，波海三國人民用「波羅的海之路」向全世界渴望民主與自由的靈魂證明，一個人孤身走百步，不如百萬人往前走一步。現在，波海三國仍然站在力抗俄羅斯及中共強權的前線未曾退縮。他堅信未來只要大家團結努力，一定能夠遏止威權體制洪流，使民主在全球各地遍地開花。

主席梅馬侃致詞首先感謝立法院接待，他表示本次是波海三國外委會第一次組團訪台，主要目的是希望更加認識台灣局勢。他贊同院長游錫堃所言，現在正處於動盪時代，全球民主社群應更團結一致，共同面對比二戰時期更為巨大的威脅。

梅馬侃表示，正當在會談之際，數以萬計烏克蘭人此刻正在奮戰，對抗俄羅斯野蠻入侵及殺戮。他也表示俄羅斯不只要消滅烏克蘭，更想重寫歷史、改變全球秩序，其目的和中國一樣。因此全球民主陣營應更加警惕，尤其現有的國際秩序是小國賴以生存的基礎，衝突與戰爭只會帶來災難，這在20世紀見證過，因此民主陣營更應團結站在一起。

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