款宴波海三國國會訪團　游錫堃：團結遏止威權、使民主遍地開花

我是廣告 請繼續往下閱讀
游錫堃表示，波海三國追求民主自由的過程與台灣非常相似，都經歷外來政權的統治及威權壓迫，殊為可貴的是波海三國從未向威權低頭，而是以勇氣及決心爭取到自由的生活。1989年波海三國200多萬人民手牽手站出來，締造了「波羅的海之路」的壯舉，深受世人崇敬，更啟發台灣2004年發起的「228牽手護台灣」行動，向全世界吶喊出台灣人民反對中共侵略的聲音。
游錫堃指出，波海三國與台灣除了都是自由民主的愛好者，共享民主自由與人權的普世價值，同時也都處在威權脅迫的第一線。俄羅斯入侵烏克蘭至今已逾一年，波海三國除了毫不間斷的援助烏克蘭、安置難民、抵制俄羅斯外，也不畏強權脅迫，持續地堅定支持台灣加入國際組織，更退出中國主導的中東歐國家合作機制，讓參與的國家數量由原先17+1減為14+1，波海三國所展現的大衛對抗歌利亞精神，令他無比敬佩。
游錫堃強調，台灣作為國際民主社群的一份子，也正在積極鞏固自身的民主，全力對抗及化解中國對台灣的威脅。他今年5月在美國哈德遜研究所專題演講，曾經特別提醒美國各界「台灣不是中共的終極目的地」。中共的目標是東升西降、是要成為「世界帝國」，台灣只是它前進時的擋路石而已。今年3月23日普習會中，習近平更與普丁達成「共同推動百年變局」的共識，其改變既有國際秩序的意圖已經毫不掩飾，更對東西方都帶來更巨大的威脅。
游錫堃分析其根本，中共的危險在於其政權本質承襲中國「天無二日，土無二王」及「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想。在傳統中國眼中，全世界都是它的「天下」。令人安慰的是，今年7月9日，拜登總統也一反過去美國的態度，毫不猶疑地說出「中國確實有取代美國，成為全球新霸主的野心」，證明美國對中共的本質也有所警惕。
游錫堃指出，台灣站在自由民主盟國的一方，也正站在守護世界的第一道防線上，可以肯定地說保護台灣便是保護歐洲及美國。確保台灣安全，便是確保全球公共利益。相同的，正站在抵禦俄羅斯霸權第一道防線上的波海三國也正在為整個歐陸，乃至於全球人類的未來而奮鬥著。
游錫堃說，回顧歷史，當冷戰面臨終章之際，波海三國人民用「波羅的海之路」向全世界渴望民主與自由的靈魂證明，一個人孤身走百步，不如百萬人往前走一步。現在，波海三國仍然站在力抗俄羅斯及中共強權的前線未曾退縮。他堅信未來只要大家團結努力，一定能夠遏止威權體制洪流，使民主在全球各地遍地開花。
主席梅馬侃致詞首先感謝立法院接待，他表示本次是波海三國外委會第一次組團訪台，主要目的是希望更加認識台灣局勢。他贊同院長游錫堃所言，現在正處於動盪時代，全球民主社群應更團結一致，共同面對比二戰時期更為巨大的威脅。
梅馬侃表示，正當在會談之際，數以萬計烏克蘭人此刻正在奮戰，對抗俄羅斯野蠻入侵及殺戮。他也表示俄羅斯不只要消滅烏克蘭，更想重寫歷史、改變全球秩序，其目的和中國一樣。因此全球民主陣營應更加警惕，尤其現有的國際秩序是小國賴以生存的基礎，衝突與戰爭只會帶來災難，這在20世紀見證過，因此民主陣營更應團結站在一起。