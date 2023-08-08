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麻生太郎與蔣萬安有淵源　學者分析他訪台意義：進一步認識賴清德

▲日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎訪台。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎訪台。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎於7日訪台，期間赴五指山悼念前總統李登輝並晉見蔡英文總統、與副總統賴清德會面，更將赴台北市府見台北市長蔣萬安，引起高度關注。輔大日文系特聘教授何思慎受訪表示，麻生此行訪台見面賴清德，是為了在見了侯友宜、柯文哲之後與三黨候選人都見面，了解對日本、對於安保政策上的想法，也進一步認識賴清德。

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麻生太郎此次訪台，為1972年台日斷交以來，自民黨成員中訪台最高層級幹部，麻生太郎於現在執政黨地位中，僅次於首相岸田文雄；他也曾經擔任過日本內閣總理大臣、也在安倍晉三、菅義偉兩任首相期間擔任過副首相，也擔任過財務大臣、外務大臣、總務大臣等職位。

對於麻生太郎在日本的政治地位，何思慎說，麻生太郎目前是日本現任首相岸田文雄內閣中「麻生派」的領導人，同時也是過去安倍內閣中支持安倍晉三的重要派系，而在自民黨的派閥脈絡來說，以保守本流、旁流的脈絡來看，他屬於保守本流，在自民黨史上派閥中有相當重要的影響力。

另一方面，這也是源自他的祖父吉田茂，吉田同時也是自民黨的創始人之一，他擘畫了美日關係，更奠定了戰後日本的國家發展方向，在戰後日本有舉足輕重的地位，都顯示麻生的影響力。

所以對於麻生太郎的來訪，何思慎說，這對於台日關係是有幫助的；另外，就自民黨的部分，仍然是日本執政黨，也能用黨的名義跟台灣朝野政黨有更大膽的交流，「我認為這是好事」。

至於來台見到賴清德，一方面是因為賴清德以副總統的身分訪日有困難，另一方面來到台灣也是自民黨要瞭解到台灣主要的總統候選人、甚至是目前領先的候選人對於整個外交安保政策、對日本的政策的想法，然後更進一步認識賴。

至於麻生太郎此行還會見蔣萬安，何思慎說，蔣萬安目前是首都市長，而且蔣萬安在國民黨年輕一代的政治人物中有其代表性，很多日本人或是媒體、政界人士對於蔣也有高度關注跟期待感。

此外，蔣萬安的曾祖父、前總統蔣中正，與麻生太郎的外祖父吉田茂過去是有交情的，當時中華民國與日本還有邦交關係，吉田茂更是帶了一份書簡來台見到蔣中正總統，這在日本外交史中稱之為「二次吉田書簡」，也是當時日本在那個年代在外交上重申對台支持的指標性事件。

「吉田書簡」是指在舊金山對日媾和後，處理日本政府與國民黨當局的關係的文件。當時在美國壓力下，於1951年12月24日吉田茂接受時任杜魯門外交顧問杜勒斯起草的文件，聲明日本將與美國齊一步調，採行承認中華民國代表中國，史稱「第一次吉田書簡」；也是蔣萬安與麻生太郎的淵源之一。

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