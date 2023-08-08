頻尿不再是「男」言之隱！這兩種一起治更有效！

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頻尿是一種主觀的症狀，每個人的認知不同。沅京診所鄭隆峯院長表示，如果覺得需要一直上廁所，而且有干擾到正常生活作息，譬如說每天從早上到入睡排尿超過10次、影響睡眠和工作專注力，就可以算是有頻尿問題，可能需要積極處置。尤其男性隨著年紀漸增，有愈高的機會出現頻尿、夜尿等問題，對患者在生活上造成諸多不便。
而造成頻尿的常見原因有泌尿道感染、膀胱過動症和攝護腺肥大，還有其他病理性因素也有可能。膀胱過動症是膀胱儲存尿液的功能異常所導致，以儲尿症狀為主，如：急尿、頻尿、夜尿等；而攝護腺肥大是攝護腺組織增生而壓迫尿道、膀胱等導致，以排尿症狀為主，如：尿流細小、需出力才能順利解尿等。沅京診所鄭院長提醒，由於膀胱過動症和攝護腺肥大症狀雷同，且攝護腺肥大也會引起膀胱敏感甚至過動問題，因此需藉由詳細檢查診斷，以利後續對症治療。
雖然攝護腺肥大常見於60歲以上族群，但在門診也曾見過特殊狀況需要留意。40歲左右男性出現很常需要解尿，但卻只有解出一點點、尿流細小，還需要出力才能解乾淨的窘境。雖然病人一開始聯想到是不是膀胱過動症，但很多下泌尿道問題的症狀很相似，很難只憑症狀評估，仍需醫師詳細診斷並排除其他病理性可能，才能確認是攝護腺肥大還是膀胱過動症的問題，或是兩者需要一併治療。
改善頻尿先揪出兇手！對症下藥才有效！
目前針對膀胱過動症的藥物治療，可以分為抗膽鹼藥物及β3腎上腺素受體促效劑，前者副作用較多，可能造成口乾、便秘、視力模糊等，若曾有以上病症的困擾、有青光眼、或曾出現解尿困難的患者應該主動跟醫師告知以調整用藥。而後者副作用較少，比較沒有解尿困難的問題，但要注意可能造成血壓升高、增加心血管負擔，患者應留意自己的血壓變化。如果是因攝護腺肥大造成的頻尿問題，則可以使用如甲型阻斷劑的藥物放鬆攝護腺來改善症狀、使用5α還原酶抑制劑來縮小攝護腺，或是選擇手術治療一勞永逸。
然而，民眾普遍關心的就是藥物需要一直服用嗎？沅京診所鄭院長認為，膀胱過動症的治療是有機會在症狀穩定後減藥或停藥，但得視每個人狀況不同，務必與醫師諮詢。治療攝護腺肥大的藥物則是需要長期服用、定期追蹤。
別讓頻尿急尿變藉口，日常生活這樣做！
日常生活可以減少出門時和晚餐後的水分攝取，避免急尿和夜尿，但仍需達到每日飲水量；同時利尿飲品也應盡量避免，減少辛辣刺激食物；骨盆底肌訓練可以改善膀胱過動症引起的急迫性尿失禁。早期保養可以嘗試南瓜子、非洲星草等，但出現症狀時，還是要及早就醫，搭配正確的藥物治療，才能將症狀徹底改善。
最後醫師提醒，雖然頻尿看似不會直接危害生命與健康，但長期忽略可能嚴重影響個人社交與生活品質，甚至後續衍生其他疾病風險。藉由本次介紹認識了男性泌尿健康後，期盼讓爸爸和爺爺的尿尿問題不再是”男”言之隱。
感謝高雄市仁武區沅京診所鄭隆峯院長提供資訊
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