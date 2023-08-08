及早揪出「癌症死亡首位」！　1檢查方式提高存活率

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低劑量電腦斷層 安全的衛星空拍圖因來源多元且部分原因難以避免，加上早期多無症狀，常因其他原因照胸腔X光才意外發現，2019年統計台灣初診斷肺癌為第一期僅約三成，至少40%發現時即為第四期末期癌症。因發現偏晚，肺癌整體5年存活率僅35.4%。
傳統X光難以偵測小於0.5公分以下病灶，且因成像原理，有約20%的肺也會被骨頭、橫膈膜及心臟遮蔽，電腦斷層則如同衛星空拍圖，即使不打顯影劑，亦可清楚發現肺角落細小病灶。其輻射暴露劑量約為標準劑量電腦斷層檢查的1/5，估計小於2毫西弗，約等於15-20張X光，相對安全。
Cate.3-4視為異常報告 需醫師進一步診治臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主任杜明晃指出，根據LDCT篩檢報告標準化分類，篩檢結果以所發現肺異常結節數量，大小及特性（實心、部分實心及毛玻璃狀），分成四個分類：Category 1-4。其中Cate.1表示無病灶，Cate.2表示較小或可能為良性病灶，以上兩類通常癌症可能性不到1%，建議可一年後再追蹤CT。Cate.3表示病灶略大須注意，約半年至一年內即須再追蹤CT觀察變化。Cate.4表示病灶不僅較大且形態無法排除惡性腫瘤，建議立刻進行組織採樣鑑別診斷，或3個月內再執行CT或進一步影像檢查。換言之，Cate.3-4一般視為異常報告，會與回診民眾討論進一步處理。
第五癌篩肺部LDCT 這些人享一次免費檢查簡言之，低劑量電腦斷層檢查有其發現早期癌症的好處與偽陽性造成過度焦慮的風險。國健署於111年7月起推動第五癌篩肺部LDCT，對於年紀符合的高風險族群，包括(1)吸菸史超過30包年且戒菸小於15年，及(2)具一等親內有肺癌家族史者，補助一次免費LDCT檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58774
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