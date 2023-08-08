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急診時醫師檢查發現女童的血糖飆高到 500mg/dl，發生酮酸中毒，於是緊急收住兒科加護病房進行治療與照護，後續再進行更詳細檢查，確認女童罹患了「第一型糖尿病」。
使用連續血糖監測 不再需要每天扎針
為了照顧好孩子，鍾小妹妹的父母積極學習各項照顧女童的方式，像是測血糖、抽針、如何換算習碳水化合物等，但因家中還有另一個孩子，一直擔心出院後沒辦法照顧好兩個孩子。
童綜合醫院兒童醫學部小兒內分泌科主治醫師蔡維鍵表示，由於年紀幼小的兒童血糖波動大，且低血糖的症狀不易察覺，為了減緩女童父母的焦慮感，醫師建議可以使用連續血糖監測（CGM），不用每天扎針也能清楚了解血糖指數的波動變化。
父母為了了解並降低孩子的恐懼感，先在住院期間裝戴即時性連續血糖監測儀並且體驗 7 天，確認其過程真的不用每天扎針後，鼓勵女童進行裝設，讓剛發病又害怕扎手指的孩子願意接受。另外，每 5 分鐘一筆的血糖數值能從手機中直接接收，讓家屬能即時了解孩子的血糖狀況，更能立即全面了解孩子的血糖狀況，更精準地控糖。
女童出院並至回到幼稚園後，也能遠端監控血糖變化，及時聯繫老師協助處理，並且當血糖數值出現異常時，CGM 會發出警訊會發出通知監控者，裝置 CGM 近半年，目前都依 CGM 上的血糖狀況處理及了解每個時段的血糖高低，父母半夜也能夠一覺到天亮了。
蔡維鍵醫師從旁細心指導幫忙，建議使用連續血糖監測（CGM），並且學校老師大力的協助，讓孩子在學校不會被同學用以特殊眼光看待。使用 CGM 後就不用常跑學校了，孩子心智往正向發展，希望未來有能根治的第一型糖尿病的藥，讓孩子更健康長大。
手機 APP 與雲端獲知血糖變化 不影響家長工作與孩子生活
蔡維鍵指出，第一型糖尿病的發生，主要因為胰臟的胰島細胞遭到自體免疫或不明原因破壞，造成身體內缺乏了胰島素的分泌能力，因而無法調控血糖濃度而造成高血糖的發生。
當孩子罹患糖尿病時，家長第一時間都是無法接受並且慌張而不知道如何照顧，孩子更要面臨到每天戳手指測血糖的恐懼感。隨著科技的進步，現在已經有連續血糖監測（CGM）設備可以來了解 24 小時血糖變化，並且可以隨時因應血糖狀況進行調整，只要在病患身上安裝一個約 50 元硬幣大小的感應器，儀器上的探頭在第一次裝設時就會植入到病患皮膚下監測血糖變化，結合手機 APP 與雲端就能清楚獲得血糖曲線變化，對於家中有糖尿病孩子的家長來說，也能不影響工作與日常生活。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：童綜合醫院兒童醫學部小兒內分泌科主治醫師蔡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不必天天扎針不怕痛！5 歲糖妹妹使用連續血糖監測 智能控糖方便又精準