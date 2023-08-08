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日本人發現的超少見疾病
林口長庚心臟內科主治醫師張伯丞指出，「高安氏動脈炎」是一位眼科醫師高安右人所提出，當時報告的第一個案例是一名 21 歲女性，該位個案是眼球內出現血管炎現象，後來陸續又有個案報告出現，才在醫界引發討論。
張伯丞表示，高安氏動脈炎主要影響年輕女性族群，尤其是亞洲國家較多，根據過去報導，每年每百萬人大約有 1.11 人，算是相當罕見的疾病，且目前疾病原因仍然不明，沒有明確原因。
發病症狀多元、常反覆發作
針對高安氏動脈炎的症狀，張伯丞解釋，此類病徵最常影響主動脈弓及其分支，但也可能影響其他血管，因此臨床上的症狀相當多樣，從輕度發燒到其他血管狹窄或擴張引起的問題都有可能，如手部脈搏變弱，手部無力疼痛、心絞痛、及類似腦中風的症狀，且病程多為反覆發作。
張伯丞表示，目前認為高安氏動脈炎屬於免疫疾病，其病理反應與結核菌感染、或某種特殊的免疫疾病的典型表現相同，且部分資料顯示，出現高安氏動脈炎的患者，有較高比例感染過結核菌，因此也曾經被認為和結核菌感染有關，不過真正原因目前仍不明朗，因此沒有真正可靠的預防方式。
治療後仍要長期追蹤
由於高安氏動脈炎是被認為免疫疾病，張伯丞指出，首選治療是使用類固醇等免疫抑制劑，或其他免疫生物製劑，這些藥物治療有效率高達約 8 至 9 成。
不過，由於多數病患都有症狀才診斷，因此 90% 表現有動脈狹窄，而 25% 表現動脈擴張，有明顯狹窄症狀的病患，需要在藥物治療穩定 3 到 6 個月後接受導管支架置放手術或外科手術，手術方式端看其狹窄位置及嚴重程度，以及是否合併動脈擴張。因此手術方式依個案狀況不同，而有不同選擇。
多數高安氏動脈炎病患都可以順利恢復，且短期預後相當好，5 年存活率約 80 至 90%，不過因為高安氏動脈炎的病程多為反覆發作、逐漸進展，因此必須長期追蹤，以便醫師瞭解情況，並隨時改變治療方針。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：林口長庚心臟內科主治醫師張伯丞
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃燒烤吃出罕病？廣東女得超少見病症！心臟醫解析「東方美女病」真面目