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自創「類生酮」飲食法 攝取好油是關鍵
方俊凱表示，很多民眾有減肥迷思，認為減肥只能吃水煮餐，三餐「滴油不沾」。但油脂對於人體的重要度，遠超乎想像。
人腦組織有 60 到 70 % 為油脂所構成，同時體內神經傳導也需要油脂，若為了減肥刻意排除餐桌上一切有油的食物，身體缺油，會導致記憶變差、反應變鈍、容易疲憊。
不過油脂怎麼吃才健康？方俊凱告訴我們，多吃 Omega – 3。從飲食中攝取如堅果、鯖魚、鱈魚等，食用油則使用如橄欖油、苦茶油等。
「好油」護腦、心血管 每天攝取 30 至 40 克
為了保持每天食物的變化性，方俊凱說目前在家有 10 多種油輪替使用。像是橄欖油、亞麻仁油、紫蘇油、苦茶油、酪梨油、印加果油、南瓜籽油、沙棘油等等。
不過好油經過烹調會變質，方俊凱說，他最常使用的方式為淋在食物上，若沒時間料理就用喝的。風味首推橄欖油，其次是亞麻仁油和印加果油。
他提醒，油脂熱量偏高，即便是好油，還是應該要限制攝取量。每天 40 公克約為 360 大卡，建議民眾能買量杯式湯匙較好控制。
減肥也能很有趣 類生酮創意三餐這樣吃
方俊凱分享經驗，表示早餐主要以攝取好油脂及優質蛋白質，方便料理、取得為主。除了吃好油以外，他還會添加辛香料，讓口感變得更有層次。他透露，攝取「辣椒素」不但能刺激腦內啡分泌，使人有快樂的感覺，還能提高新陳代謝，瘦的更快。以下是早餐菜單：
馬告水煮蛋
- 水煮蛋 1 顆
- 馬告粉少許
- 橄欖油 10 c. c
- 美式咖啡 1 杯
- 香蕉 1 根
- 少許橄欖油
- 適量辣椒醬
- 美式咖啡 1 杯
- 鮪魚罐頭適量
- 水煮蛋 1 顆
- 酸菜少許
- 橄欖油 10 c . c
- 沖泡韓式海帶湯
- 美式咖啡 1 杯
平民小吃餐
- 牛肉湯 1 碗
- 燙青菜 1 盤
- 豬頭皮 1 盤
- 豆乾小菜 1 盤
- 牛肉丸 1 份
- 酪梨蔬菜沙拉 1 份
- 生鮭魚捲 1 份
- 涼拌豬肉青木瓜絲 1 份
- 無糖泰式奶茶 1 杯
文、鄭淳淳／圖、孫沛群
參考資料：類生酮+宅運動方式瘦身法：精神科名醫方俊凱8個月甩肉19公斤健康祕笈
諮詢專家：台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱醫師
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 跟著名醫這樣瘦／方俊凱靠「類生酮」創意三餐 8 個月瘦下 19 公斤