首日開放賣場使用！165萬富邦好市多卡順利銜接　刷卡最高5%回饋

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為提供卡友更便利完善的個人化服務，北富銀積極投入數位創新，目前已將最常用的信用卡服務整合在LINE官方帳號中，只要加入LINE好友，即可一鍵完成辦卡、開卡、查詢帳單、繳卡費、登錄優惠活動等多項功能，大幅提升用卡便利性。
若為Costco電子會員，自即日起只要核卡通過，即使未收到實體卡片，也能在核卡後30天內透過Costco App的Costco Pay功能自動帶出信用卡別，無需輸入卡號即可進行綁定，就能立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便；如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷，還沒辦卡的會員可採用此申辦方案。
許多卡友對新聯名卡回饋加倍也給予肯定，優惠增加確實有助提高採購意願，加上回饋的好多金可折抵Costco會員年費，刷卡滿額等同可享免會員年費禮遇，相當實惠。以金星會員為例，持卡在店內消費享2%聯名卡回饋，只要刷滿67500元就能獲得1350元好多金回饋，可用來折抵金星會員年費。
若為黑鑽會員，持卡在店內消費享2%會員回饋及2%聯名卡回饋，合計最高4%回饋，消費75000元即可獲得3000元好多金回饋，同樣能用來折抵黑鑽會員年費。另外。首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡30天內一般消費累積滿1000元，還可額外獲得500元好多金回饋。
另外，在指定航空公司、旅行社及海外實體通路持聯名卡消費最高享5%好多金回饋，平時不出國會員也可於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝與LINE Pay等精選通路使用聯名卡消費，也可以享有最高5%好多金回饋，但有名額限制及登錄才行。