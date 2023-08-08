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首日開放賣場使用！165萬富邦好市多卡順利銜接　刷卡最高5%回饋

▲好市多Costco聯名卡易主，國泰世華銀發的舊卡今（8）日失效，由富邦Costco聯名卡接續發卡，北富邦表示，首日165萬卡順利銜接，卡友使用流暢。（圖／記者顏真真攝）
▲好市多Costco聯名卡易主，國泰世華銀發的舊卡今（8）日失效，由富邦Costco聯名卡接續發卡，北富邦表示，首日165萬卡順利銜接，卡友使用流暢。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

好市多Costco聯名卡易主，國泰世華銀發的舊卡今（8）日失效，由富邦Costco聯名卡接續發卡，今日正式開放在Costco賣場獨家使用。台北富邦銀行傍晚表示，今日起會員可持新卡在全台好市多賣場及加油站消費，首日刷卡體驗均十分流暢，順利完成與前一代聯名卡的轉換銜接，目前發卡量也已突破165萬張，也是台灣信用卡發卡量增速最快紀錄。

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北富銀執行副總陳弘儒表示，這次富邦Costco聯名卡權益全面升級加倍，包括Costco店內消費享2%好多金回饋無上限、Costco線上購物享3%好多金回饋無上限，Costco自助加油享最高3%回饋，每月加碼上限則拉高至過去舊聯名卡的一倍，大獲卡友好評，截至今日發卡量已突破165萬張，是台灣信用卡發卡量增速最快紀錄，展現會員對這張新聯名卡的支持與期待。

為提供卡友更便利完善的個人化服務，北富銀積極投入數位創新，目前已將最常用的信用卡服務整合在LINE官方帳號中，只要加入LINE好友，即可一鍵完成辦卡、開卡、查詢帳單、繳卡費、登錄優惠活動等多項功能，大幅提升用卡便利性。

若為Costco電子會員，自即日起只要核卡通過，即使未收到實體卡片，也能在核卡後30天內透過Costco App的Costco Pay功能自動帶出信用卡別，無需輸入卡號即可進行綁定，就能立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便；如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷，還沒辦卡的會員可採用此申辦方案。

許多卡友對新聯名卡回饋加倍也給予肯定，優惠增加確實有助提高採購意願，加上回饋的好多金可折抵Costco會員年費，刷卡滿額等同可享免會員年費禮遇，相當實惠。以金星會員為例，持卡在店內消費享2%聯名卡回饋，只要刷滿67500元就能獲得1350元好多金回饋，可用來折抵金星會員年費。

若為黑鑽會員，持卡在店內消費享2%會員回饋及2%聯名卡回饋，合計最高4%回饋，消費75000元即可獲得3000元好多金回饋，同樣能用來折抵黑鑽會員年費。另外。首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡30天內一般消費累積滿1000元，還可額外獲得500元好多金回饋。

另外，在指定航空公司、旅行社及海外實體通路持聯名卡消費最高享5%好多金回饋，平時不出國會員也可於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝與LINE Pay等精選通路使用聯名卡消費，也可以享有最高5%好多金回饋，但有名額限制及登錄才行。

別拿錯卡！今起好市多只能刷富邦　店外也想拿5%回饋記得要登錄

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