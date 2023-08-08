苗栗、嘉義現今年首例本土登革熱　全台8縣市淪陷本土個案已破千例！

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苗栗、嘉義現本土首例 當週嘉義就爆5例本土苗栗縣出現首例本土登革熱病例，個案居住地為苗栗縣頭份市，是苗栗縣服勤之軍人。近期無國外旅遊史，7月22至23日有台南市活動史。苗栗縣衛生局局長張蕊仙表示，此個案在7月28日有發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛等症狀至醫院就醫，流感快篩陰性給予藥物治療，但症狀未改善。
於是該名個案在8月3日再度就醫，登革熱快篩試劑（NS1）快篩為陽性，8月6日經疾病管制署檢驗判定為確診病例。
此外，嘉義縣也在上週出現首例本土登革熱案例。8月5日嘉義縣衛生局表示，首例個案為梅山鄉某營建公司員工，4日研判確診，並立即啟動疫調，通知同公司人員及接觸者快篩計38人。
8月6日嘉義縣再增登革熱3例，2例為8月5日梅山案快篩陽判定確診，另1例為居住竹崎鄉63歲男性。而8月7日嘉義縣衛生局又宣布，嘉義縣再增登革熱1例，為日前梅山案快篩陽判定確診。
疾管署表示，今（2023）年截至8月7日，苗栗縣頭份市累計1例本土登革熱，而嘉義縣累計共5例，分別為梅山3例、竹崎2例。
登革熱8縣市淪陷 全國本土已破千例根據疾管署統計，上週國內新增 264例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市（229例）、雲林縣（20例）、高雄市（6例）、嘉義縣（5例）、屏東縣（2例）、臺中市（1例）及苗栗縣（1例），全國已有8縣市出現本土病例，共累計1,109例本土病例。
本土登革熱疫情持續，國內仍有登革熱流行風險，且社區中仍持續出現第一型、第二型登革熱病毒。疾管署提醒，民眾也要留意登革熱重症發生的風險。
此外，近日受到卡努颱風外圍環流、西南風影響，許多地區都有降雨的情形，積水容器也因此增加。疾管署呼籲，民眾應加強孳生源的清除，務必落實「巡、倒、清、刷」，留意家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉，而儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58831
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