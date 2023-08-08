姊姊相繼罹肺癌！ 老菸槍篩檢也確診

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第五癌篩檢「肺部低劑量電腦斷層」 民眾應積極參與奇美醫療財團法人奇美醫院首席醫療副院長田宇峯指出，奇美醫療體系肩負南臺灣的醫療責任，對於疾病防治宣導不遺餘力。去年7月1日起，國民健康署率先全球，將低劑量電腦斷層肺癌篩檢正式列為第五癌篩檢，在此也鼓勵符合資格的民眾都應出來篩檢，以守護自身的健康。
初步篩檢7.3%異常 肺癌男女比例變5:5奇美醫院於今年1月至7月已完成317人肺癌篩檢，其中陽性率為7.3%(23/317)，癌症檢出率則為1.3%(4/317)。肺癌早期發現、早期治療，預後是相當不錯的；若能在早期肺癌就診斷並治療，五年存活率可達九成；但若為四期才發現，五年存活率則僅剩1成左右，由此可見其重要性。近年來罹患肺癌人數逐漸上升，民眾對於特有徵象應提高警覺，盡早檢查就醫。
奇美醫療財團法人奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，本院過去10年(自99年至109年)收治罹患肺癌病人數3,610人，統計結果顯示人數逐年上升。男女比例由原來6：4到近五年(105年至109年)來已變成5：5的狀態。
60至69歲罹癌高峰 肺癌早期防治最重要以年齡來看60至69歲是罹癌高峰。肺癌早期並沒有很明顯的症狀，許多病人發現時都以中晚期居多，對抗肺癌的五大重點為『遠離菸害空汙』、『提防肺部警訊』、『高危險族群篩檢』、『早期治療』及『肺癌精準醫療』，早期發現、早期治療。奇美醫院秉持以病人為中心，期盼透過肺癌防治宣導活動讓民眾可以獲取更多正確的醫療訊息，打造更良善的醫療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58775
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