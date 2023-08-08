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姊姊相繼罹肺癌！ 老菸槍篩檢也確診

姊姊相繼罹肺癌！ 老菸槍篩檢也確診
姊姊相繼罹肺癌！ 老菸槍篩檢也確診

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】64歲黃先生，每日抽菸1至2包，在2個姊姊相繼罹患肺癌後，他因家族史及長期菸癮擔憂不已。後續他因符合篩檢資格，透過低劑量電腦斷層(簡稱LDCT)肺癌篩檢，竟發現右肺有結節，經醫師建議於複合式手術房進行切除手術，病理報告結果顯示為早期肺癌，由於及早發現切除，術後定期追蹤即可，也讓她安心不少。

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第五癌篩檢「肺部低劑量電腦斷層」　民眾應積極參與

奇美醫療財團法人奇美醫院首席醫療副院長田宇峯指出，奇美醫療體系肩負南臺灣的醫療責任，對於疾病防治宣導不遺餘力。去年7月1日起，國民健康署率先全球，將低劑量電腦斷層肺癌篩檢正式列為第五癌篩檢，在此也鼓勵符合資格的民眾都應出來篩檢，以守護自身的健康。

初步篩檢7.3%異常　肺癌男女比例變5:5

奇美醫院於今年1月至7月已完成317人肺癌篩檢，其中陽性率為7.3%(23/317)，癌症檢出率則為1.3%(4/317)。肺癌早期發現、早期治療，預後是相當不錯的；若能在早期肺癌就診斷並治療，五年存活率可達九成；但若為四期才發現，五年存活率則僅剩1成左右，由此可見其重要性。近年來罹患肺癌人數逐漸上升，民眾對於特有徵象應提高警覺，盡早檢查就醫。

奇美醫療財團法人奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，本院過去10年(自99年至109年)收治罹患肺癌病人數3,610人，統計結果顯示人數逐年上升。男女比例由原來6：4到近五年(105年至109年)來已變成5：5的狀態。

60至69歲罹癌高峰　肺癌早期防治最重要

以年齡來看60至69歲是罹癌高峰。肺癌早期並沒有很明顯的症狀，許多病人發現時都以中晚期居多，對抗肺癌的五大重點為『遠離菸害空汙』、『提防肺部警訊』、『高危險族群篩檢』、『早期治療』及『肺癌精準醫療』，早期發現、早期治療。奇美醫院秉持以病人為中心，期盼透過肺癌防治宣導活動讓民眾可以獲取更多正確的醫療訊息，打造更良善的醫療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58775

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