聊到跟外祖父來台曾見過蔣中正！麻生太郎與蔣萬安相談甚歡到超時

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蔣萬安會後受訪表示，剛剛聊了很多、無話不談，對於麻生太郎過去擔任首相任內，推動台日兩邊關係貢獻很多，包括在08、09年任內，當時中華民國外交部也宣布台日特別夥伴關係元年，且麻生太郎任內也是台日打工度假簽證開始推動的那一年，另在他任內09年也積極推動台北松山機場與羽田機場航線對飛，也在隔年2010年確定落實，這些麻生想起來時也非常高興。
蔣萬安說，麻生太郎也聊到過去第一次來台灣是在1960年代，跟著外祖父、前首相吉田茂來台灣，當時有跟前總統蔣中正會談。除此之外也交換了許多意見，對於台北市跟日本許多城市本來就有很多密切往來合作，在這樣基礎之上，也希望持續昇華、拓展；包括台北未來也希望跟日本主要城市合作舉辦東亞城市的峰會，屆時也希望麻生首相能給予協助；另外也談到兩國之間共享的價值，民主自由的普世價值以及共同堅持捍衛區域和平穩定的決心。
蔣萬安也提到他們有交換禮物，麻生太郎是一位動漫迷，所以他也準備三套漫畫，都是由台灣在地優秀的漫畫家所創作、其中更有一位過去在日本連載過；還有一特別準備一隻鋼筆，也是台灣優秀年輕的設計家所設計，叫做自立筆，透過磁力物理方式讓他可以懸空，「鋼筆在日本叫做萬年筆，其實也象徵台日之間友情能夠持續長長久久」，另外也有送枕木做的捷運車廂來送給另外兩位議員。
而在會談過程中麻生太郎看漫畫也看得津津有味，蔣萬安說，麻生也有特別提到日本前兩年舉辦的日本漫畫博覽會活動競賽中，前兩名都是台灣漫畫家，所以對台灣相關漫畫創作、動漫產業發展覺得很驚艷，也給予很高肯定，「我也說未來在動漫領域，可以有更多交流，也表示我們在年輕、流行文化上有很多共同的價值、語言」。