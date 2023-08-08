到板橋不只耶誕城！古蹟「板橋放送所」　林秀偉團隊接手重現戲樓

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「當代傳奇文化藝術基金會」執行長林秀偉表示：「我們一直盼望文創園區可以由藝文團隊經營，並且能成為具有藝術內容品牌特色的園區，提供給全民、全齡與國內外愛好表演藝術的觀眾一個處處有文化、天天有藝術，吃喝玩賞一次滿足的心靈美學園地，讓藝術在此進行人才培育、傳承、創新、探索、教育、扎根，這裡將成為創作者的交流平台、表演者的築夢舞台。」
「傳奇放送．開幕季」一系列的精采活動將從今(8)日展開。首先登場的《傳奇戲樓》，特地在古蹟內規劃了一處，重現了我們在電影電視古裝戲劇裡，才看得到的那種京劇等戲劇表演的傳統戲樓，民眾可以體驗古代一邊看戲、喝茶、嗑瓜子的風雅饗宴，劇中角色如楊貴妃、林沖等，能與觀眾近身演出，將會是獨特的沉浸式體驗。
另外也有專為親子設計的《戲說西遊．親子闖關大挑戰》活動，在齊天大聖孫悟空親自帶領下，走一回《西遊記》中花果山、火焰山、煉丹爐、鬧天宮、鬧龍宮以及畫臉譜體驗的橋段，讓每位小朋友都成為小小孫悟空。最後還有9月登場的臺灣與新加坡國際共製《八仙變數》，興傳奇青年劇場演員與新加坡九年劇場將帶來有別以往的現代劇場演出。
另外，雄獅集團旗下進駐松菸古蹟的欣食旅「Island133」餐廳，今夏推出新菜單，即日起至9月17日，「北緯23.5度 夏」夏季套餐上市，主廚以熱情奔放的西班牙為啟發，融合「時尚台魂歐陸美食」精神，將經典台菜以西式料理技法呈現，為今年夏天增添異國風情；策展空間「MIXPOP」也變身為夏日空港，販售台灣觀光列車系列商品及各地風土特產，還將化身冰菓室，結合肉紙及刨冰創造出超台季節冰品，滿足民眾購物與飲食的各項體驗。