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你是「隱性缺水人」嗎？6 大特徵放任不管會器官衰竭

你是「隱性缺水人」嗎？6 大特徵放任不管會器官衰竭
你是「隱性缺水人」嗎？6 大特徵放任不管會器官衰竭

Heho健康

「沒事多喝水，多喝水沒事。」這句話不是單純是廣告詞，現代人經常容易忘了補水，常有快要感冒、昏昏欲睡、皮膚差的困擾，很多時候是身體缺水的警訊，不知不覺成為「隱性缺水人」。

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腎臟專科醫師洪永祥指出，喝水對身體健康有極大的影響，許多網紅也發起喝水挑戰，發現連續 30 天每天喝白開水 2 公升，對身體帶來許多神奇的效果，有的皮膚變好、有的精神氣色變佳，甚至減重了 5 公斤。

此外，「有人說女性是水做的，其實男生更是水做的。」原因在於男生身體組成肌肉多女生脂肪多，肌肉比起脂肪含水量更高，所以男生身體含水量還高於女生 5 至 10 %，身體缺水、補水很重要。

身體水分出現「無感流失」

有民眾常問，明明自己都有在喝水，也沒有到戶外運動流汗，為什麼身體會有缺水的現象？其實在夏日缺水原因不只是戶外水份流失，大開冷氣也讓我們的無感流失大增。

「就算你待在室內什麼都不做或關在冷氣房，人體還是每天會透過呼吸流失 300 至 400 毫升的水。」而且除了尿尿、流汗、呼吸之外，身體每天還會額外蒸發300~400毫升的水分，統稱為「無感流失」

隱性缺水人的 6 大特徵

洪永祥指出，當人體水分不足時，血液的滲透壓會增加，並活化下視丘，促進腦垂腺後葉釋放抗利尿激素，促進腎小管對水分的再吸收，濃縮尿液，因此當尿液變黃並且口渴這都表示身體已經極度缺水。

一但大腦發出「補充水分」訊息卻不予理會時，人體逐漸習慣缺水，甚至習慣口渴、頭痛、心悸、倦怠感，形成隱性缺水人，無形中腎臟功能與各個器官、代謝免疫神經功能都逐步衰退。

以下是隱性缺水人的六大特徵：

  1. 尿液偏黃泡泡多
  2. 口腔黏膜乾燥
  3. 代謝變差:血糖血壓血脂肪尿酸偏高
  4. 失眠頭痛、注意力無法集中、工作效率低、白天有很強的睡意
  5. 食慾不振、消化不良、便祕
  6. 全身無力、肌肉痛、腿抽筋
洪永祥提醒，若有符合缺水人條件，真的要開始努力喝水，不然很多器官都會慢慢生病，造成泌尿道感染、結石、痛風、心血管疾病等三高、代謝疾病，甚至中暑脫水、心肌梗塞。

特別年紀大的長輩，因為擔心常跑廁所、喝水嗆到、夜尿而不敢喝水，建議睡覺前床頭可以放個保溫杯，喝個一兩口補充水分，起床時再把剩下的喝完，避免清晨中風或心肌梗塞。



文／謝承恩　圖／巫俊郡

1.資料來源:夏日夏日的隱性缺水不只偷走你的腎功能
2.醫師諮詢:洪永祥醫師

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 你是「隱性缺水人」嗎？6 大特徵放任不管會器官衰竭

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