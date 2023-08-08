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每到立秋，盛夏餘熱未消，所以，要小心秋老虎，日夜溫差會開始變大，要慎防感冒；秋天屬「燥」，最容易傷肺陰，所以特別容易會有咳嗽、鼻子乾、鼻過敏等症狀。
秋燥發威，飲食這樣吃潤肺止咳
花蓮慈濟醫院中醫部黃繻誼中醫師表示，中醫理論提到「秋冬養陰」，而秋天又屬燥，所以，這個時節不宜過量飲食辛辣，因辛辣類食物會發散，促進發汗，會加重乾燥，如蔥、薑、蒜、韭菜、辣椒等辛味食材應當少吃。
建議可多吃潤肺生津的食物，可用芝麻、百合、蜂蜜等食物滋陰潤肺，還可以多吃銀耳蓮子露，他解釋，白木耳有植物性膠質，可潤肺止咳，具保濕滋潤效果，而蓮子則能補脾健肺。
中醫師賴睿昕指出，《黃帝內經•素問》說到：「收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也」，可用酸味收斂肺氣，選擇如檸檬、葡萄、柚子等。
「燥」引「咳嗽」，中醫看咳嗽分 3 種
而「秋燥」最容易誘發「咳嗽」，過於乾燥會讓嘴唇乾、喉嚨乾，常會想清喉嚨、想咳嗽的感覺！賴睿昕提到，在中醫上，咳嗽主要可分為 3 種，分別為熱咳、寒咳、燥咳。
熱咳
- 症狀：痰黃而稠、咳聲重濁，通常伴隨發燒、全身發熱、頭痛等症狀。
- 處方：麻杏甘石湯加減。
- 功效：具有宣肺泄熱、止咳平喘的功效。
- 飲食：平常不宜吃到薑母鴨、麻油雞等較為上火的食物。
- 症狀：痰多、痰清、流鼻涕、鼻塞等，常伴隨頭痛、怕冷等症狀。
- 處方：小青龍湯加減。
- 功效：具有止咳平喘、解表散寒的作用。
- 飲食：飲食上應避開太寒涼的蔬果，例如西瓜、水梨等。
- 症狀：乾咳無痰，常喉嚨癢，時不時就想咳一下。伴隨嘴唇乾、喉嚨乾等。
- 處方：百合固金湯加減。
- 功效：具有養陰清熱、潤肺化痰的功效。
- 飲食：飲食上應避開過於燥熱的食物，如人參雞湯、當歸鴨等；多補充滋陰養肺潤燥的食物，如木耳、山藥、銀耳、芝麻、豆腐、水梨等。
百合沙參麥冬茶
材料：百合 10g、沙參 10g、麥門冬 5g
作法：將上述藥材洗淨，加入 500c.c. 水中煮沸放涼後即可飲用。
按壓 4 穴位緩解喉嚨癢
2 位中醫師也特別分享適合在秋天按摩的 4 個穴位，能達到潤肺止咳，可以緩解時常喉嚨癢，隨時想咳一下的狀態。
孔最穴
- 位置：前臂屈側，腕橫紋上 7 寸處。
- 功效：為肺經穴位，具有清熱、發表、利咽、止血的功效。可用於治療哮喘、咳嗽、喉嚨痛、支氣管炎等。
- 位置：位在手掌虎口處，在第 1、2 掌骨之間，兩骨相合處。
- 功效：具有疏散風邪、清利肺氣等功效。用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等不適症狀。
- 位置：位於掌後腕橫紋橈側端，橈動脈的橈側凹陷中。
- 功效：為肺經穴位，具有宣肺平喘、止咳化痰、清咽消腫的功效。可用於治療咳嗽、氣喘、喉嚨腫痛等症狀。
- 位置：拇指本節後凹陷處，約當第 1 掌骨中點橈側，赤白肉際處。
- 功效：為肺經穴位，用於清除肺熱、止咳喘，同時也可以幫助改善喉嚨的乾癢疼痛。
秋季天氣漸轉涼，人體出汗量減少，體熱產生散發及身體代謝也恢復到平衡，使人感到舒適、鬆弛，也讓身體產生莫名疲憊感，這就是「秋乏」。黃繻誼建議，可以透過適當運動驅除，如散步、太極拳、爬山等輕鬆柔緩的項目。
在情緒上，秋季植物會開始泛黃、凋零，睹物思情，所以古人就覺得容易有悲傷的情緒出現。《黃帝內經》提到「喜勝優，憂傷肺」，意思是過度悲傷會傷害人體的肺氣，肺氣虛，就可能會出現氣喘、慢性咳嗽的狀況。
黃繻誼提醒，在情緒上可以保持開心喜悅，透過喜悅的心情可以抑制這種情緒的發生，也能避免慢性咳嗽、氣喘等發生。「找點自己喜歡、有興趣的事務，可以幫助自己排除憂愁」。
諮詢專家：花蓮慈濟醫院中醫部 黃繻誼中醫師、翰鳴堂中醫診所院長 賴睿昕中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 明天是「立秋」，最容易咳不停！中醫教止咳方法不再酷酷嗽