突破框架 黑橋牌&吳寶春再度聯手 今年中秋禮盒獨創新口味

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今年「黑橋牌」與「吳寶春麥方店」的中秋聯名禮盒以經典中式風味月餅為基礎，將食材重新拆解組合後打造出超越經典的中秋月餅禮盒。新品「臘香金月酥」使用黑橋牌熱賣的廣式臘腸入餅；將臘腸一條條的切成小碎丁後與細火慢燉滷肉以4:1的黃金比例一起翻拌，臘腸丁不能太大也不能太小，太大會影響整體口感粗糙，搶掉整體風味，太小則沒有口感且吃不出臘腸的特色。之後用鬆軟細膩的去皮綠豆餡包覆為內餡，再裹入吳寶春獨家傳統餅皮烘烤。臘香金月酥經過多層工序口感清爽不油膩，綠豆餡與臘腸經烘烤反應後增添了多層次的香氣，獨家口感值得您細細品味。
而「白玉肉酥Q餅」中加入黑橋牌手炒肉酥再融合屏東紅仁鴨蛋黃以及麻糬和紅豆沙餡，吃起來香甜軟Q，帶有迷人的鹹香風味。「詠吟月」禮盒時尚中帶著優雅的雙層包裝外觀搭配多款黑橋牌人氣商品、肉乾可供選擇，最適合有品味的你作為中秋節送禮的首選。
此外，黑橋牌與「辛香職人-杜甲」也聯合打造出屬於職人系的「香麻香腸」與「香麻條子肉乾」，不失為中秋烤肉的另一個選擇。香麻條子肉乾選用正統100%台灣豬肉以黑橋牌獨家工法16小時以上的醬汁醃漬與兩段式烘烤技術，加上杜甲以大紅袍、青花椒、醬豆瓣等嚴選辛香料調製而成香麻醬調味，其底蘊風味來源是來自於郫縣豆瓣的風味，鮮香回甘，令人再三回味。而香麻香腸則是以黑橋牌的扛霸子原味香腸為基底，台灣豬肉鮮彈多汁的鮮美滋味佐上香麻醬底蘊，香麻而不辣，是中秋烤肉最佳主角的不二人選。