親子合作挑戰攀岩！　「這樣做」有助青少年因應壓力

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青少年因應變動壓力三面項 規律作息、適當社交與運動臺北市衛生局表示，青少年時期有許多變化，例如：大腦與生理功能的發展、自我概念與社交圈的變動、親子主客體議題等，都屬心理適應的新挑戰，使青少年更容易感受焦慮、憂鬱或易怒。青少年可透過三個面向來因應變動壓力：
1.規律的作息：規律的就寢時間與均衡飲食，為變化中的生活建構出穩定的節奏，建議家長從旁引導孩子去制定合理可行的目標和時間表，持續給予具體的回饋和鼓勵，將有助於孩子建立自信心與自我效能。
2.適當的社交：社交互動對於青少年的心理健康是至關重要的一環，根據個別不同的個性氣質，及興趣領域，為孩子創造更多社交場合，發展適合之人際圈及人際技巧，有助於減輕孩子的孤獨感和壓力。
3.適度的運動：運動有助於腦部的化學物質平衡，以及對於身心發展有良好的刺激，能夠激發青少年的動機與樂趣，培養生活中的運動習慣，同時能從活動中的人際互動建立正向的自我概念。
攀岩需親子協力 感受信任、看見孩子優勢心理師許立亞表示，攀岩對於多數的青少年而言是新奇有趣的，面對不習慣的高度體驗，以及需要親子協力的情境，不同的個性特質，在因應方面有著個別差異，有些學員先從旁觀察學習，做足準備再上；有些學員直接上手嘗試困難的地形，透過挑戰不同路線累積學習。而帶領的教練與心理師，引導體驗者學習如何運用資源、表達需求以及勇敢嘗試。
心理師指出，家長透過安全繩收放協助孩子完成攀岩體驗，除感動同時放下自身的期望，感受信任對孩子的重要。協力運動除提供參與青少年的社交與運動嘗試，同時引導家長以不同的角度看見孩子的優勢，鼓勵家長運用暑假期間，可帶領孩子從事多元活動，關注孩子對過程的感受，推動正向的親子互動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58777
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