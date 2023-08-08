近四成50歲男性睪固酮偏低！ 10個問題自我檢測

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男性超過50歲約近四成睪固酮偏低臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順表示，女性以停經為界線，女性更年期很容易理解。男性的活力和性功能是靠睪固酮來維持，從30歲以後會逐漸下降，到了50歲大約有38%的男性睪固酮濃度就已經低於正常值。
睪固酮對於男性的生理機能十分重要，負責精子製造、性慾、勃起功能、肌肉質量、骨質密度、情緒穩定、體脂肪的穩定、心臟健康等。隨著年紀漸長，睪固酮逐年下降，男性會感覺活力不如從前、容易疲倦、記性不佳、性功能變差、情緒變得暴躁。
更年期自我檢測量表 男性逾三項恐睪固酮低下許富順說明詳細的男性更年期檢測表有幾個項目如下。
1. 性慾降低
2. 感覺活力下降
3. 體力變差或耐受力下降
4. 身高變矮
5. 感覺生活變得沒有樂趣
6. 覺得心情不好，脾氣變得暴躁
7. 勃起功能變差
8. 運動能力減退
9. 晚餐後、看電視會打瞌睡
10. 工作表現不佳
若有以上任三項症狀，極可能為睪固酮低下症。
睪固酮低下凝膠治療 皮膚或鼻內吸收改善許富順說，對於睪固酮低下（低於350ng/dL）或在臨界值卻有男性更年期症狀者，補充的方法有針劑、皮膚吸收凝膠、鼻內凝膠或口服藥。因為口服藥有肝毒性的疑慮，現在已經非常少在使用。打針的方式血中濃度變化較大，現在泌尿科醫師多半建議以凝膠方式補充，劑型有皮膚吸收或鼻內吸收，醫師也會定期抽血檢驗睪固酮濃度、PSA、血糖、血脂、血紅素等。
許富順表示，若有轉移攝護腺癌，或者正要準備生育的男性，不適合補充睪固酮。男性可尋求泌尿科專科醫師的診斷評估，若確認是睪固酮不足，透過藥物改善，輔助少鹽油的飲食習慣、每週三次的有氧運動，很快可恢復男性活力
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58780
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