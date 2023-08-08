雞湯、雞精、滴雞精誰最營養？　營養師教你手術後怎麼吃

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雞湯雞湯是全雞下去燉煮，湯品裡頭可以吃到雞肉及雞湯，營養最為全面，但因為油脂會跟著被燉出來，因此，需要限制脂肪攝取的人，要注意雞湯中脂肪跟膽固醇的含量。（小撇步：將雞湯拿去冷藏，上頭浮的那一層油撈掉，就不會吃進過多的脂肪）
雞精雞精是以雞湯為基底，經過冷卻、過濾、濃縮、調色等步驟，同時去除脂肪跟膽固醇，營養成分除了熱量之外，還有比較好吸收的蛋白質跟鈉。
滴雞精滴雞精則是完全沒有加一點水，直接將全雞高溫蒸煮，收集滴下來或濃縮的湯汁，裡頭的成分不再是大分子的蛋白質，而是小分子的胺基酸、核甘酸、胜肽及水，也因此，以人體吸收方面來談，滴雞精是最好吸收。
滴雞精真的比較營養？比起全雞湯，滴雞精的好處是身體不太需要花額外的精力去消化，這是因為滴雞精的成分，已經是小分子的胺基酸及胜肽，身體很好吸收，因此，很適合體力不夠、體虛、剛動完手術、懷孕孕吐沒有胃口時飲用。滴雞精還有另一個好處，就是會過濾掉造成身體負擔的脂肪及膽固醇，但這仍然可以透過烹調手法來克服。
在營養價值方面，滴雞精可就沒有雞湯的營養那麼全面，我們可以細看每包滴雞精的蛋白質成分，大約落在4~6克之間，可是你只要吃一隻土雞腿，就能吃進約3~4份蛋白質，等於是21~28克蛋白質的營養。而且雞肉本身還含有各種微量元素、B群、鈣、鐵、磷、維生素、礦物質，這些營養素都是滴雞精所缺乏的。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58799
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