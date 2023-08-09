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NBA／勇士隊找來CP3為釋放薪資　美媒：不確定他能否對爭冠有幫助

▲Chris Paul加盟金州勇士，將身穿三號球衣。（圖／取自金州勇士官方推特）
▲Chris Paul加盟金州勇士，將身穿三號球衣。（圖／取自金州勇士官方推特）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在今年夏天用Jordan Poole換來「CP3」Chris Paul，將一名年輕球員換成了一名同位置的的老將球星。不過知名記者Brian Windhorst認為此舉不會對勇士隊爭冠有實質性的幫助，他在《NBA Today》結束上，也解釋了自己的觀點。

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「我不確定他（Paul）能延長勇士隊的爭冠窗口。」Windhorst這樣說道，「很明顯，他們非常尊重Chris Paul，但問題是，Paul的打球方式和勇士隊的風格並不相同，這筆交易主要是出於薪水考量而達成的，但如果你要說這對他們的陣容是一個巨大的加強——我還不能確信這點。」

Windhorst認為Paul必須要找到自己和其他勇士主力球員一起打球的方法，特別是和Klay Thompson。勇士找來CP3的原因主是要想擺脫Poole的長期合約，以釋放空間為Draymond、Thompson和Andrew Wiggins提供新合約。

Paul上賽季在鳳凰城太陽已經出現明顯下滑，不僅是顛峰期、就算只和他在2021年的版本相比也差很多，速度更慢，在場上整體的影響力也降低許多。

不過無論外界怎麼看，勇士隊內部對於他們的操作充滿信心，總經理Mike Dunleavy直言這是一個「簡單的決定」，能為他們接下來的爭冠路途提供了更多的靈活性。

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