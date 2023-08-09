一對父子接力戒菸成功！分享戒菸歷程、菸癮應對方法　共創「無菸家庭」

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菸酒檳每日耗費近千元 不僅傷荷包又傷身去（2022）年申請退休的田先生今年62歲，有30多年的菸齡，長達39年都擔任菸酒公賣局貨運司機的田先生笑說，自己的工作與菸酒離不開關係，因為本身就在菸酒公賣局工作，從早到晚都要接觸到。
但其實田先生也因為工作的關係，相對容易取得菸、酒，再加上長途駕駛田常依靠抽菸、吃檳榔提神，有時長官、同事間也會互相請菸，因此田先生每天至少會抽2包菸，每日用在菸、酒、檳榔的費用就超過500元，近年更因為菸價調漲，每日就耗費近千元。
吸菸不只大傷荷包，肺部功能也出現影響，長期吸菸使田先生常有乾咳、呼吸喘等情形。而田先生的兒子原先也有抽菸習慣，但在媽媽勸誡下順利戒除菸癮，看到父親深受乾咳、喘所苦，以自身戒菸成功為例勸父親戒菸，但即使如此田先生也未想過要戒菸。
意外＋兒子勸說決定戒菸 專線給予戒菸支持、幫助一直到2022年3月田先生因跌倒傷到後腦、頸椎，一咳嗽就牽動肌肉，讓頸椎受傷的他痛苦不堪，再加上住院期間不能吸菸，田先生才想說利用這個機會把菸戒掉，因此他決定退休並接受兒子的建議，將菸、酒、檳榔全部戒除，好好調養身體。
不過，戒菸過程相當辛苦，田先生起初接受戒菸門診服務時，對戒菸貼片過敏，加上口嚼錠副作用使他無法順利戒菸。田先生表示，菸癮就像惡魔一樣常常誘惑他，當有想抽菸的念頭時，手拿菸的動作會不自覺地跑出來，若有人吸菸就覺得對方好像在故意引誘他破戒。
因此醫院將田先生轉介到戒菸專線接受個人的戒菸諮詢服務，戒菸專線諮詢員會透過電話關心戒菸者，並提供訣竅以及轉移注意力的方法，像在戒斷嘴饞時，可以吃低卡食物避免體重增加，多散步運動以增強肺部功能減少咳嗽等。
而田先生也慢慢找到菸癮來時的應對方法，當覺得手上空空時，就藉由讀聖經、做農事，想吸菸時就禱告，藉由宗教信仰的力量轉移想吸菸的注意力。經過六個月，田先生終於順利戒除菸癮，連酒、檳榔也一併戒除了。
田先生表示，很感謝專線專員在戒菸的過程中給予鼓勵，他覺得專員的支持也很重要，對自己有很大的幫助，並提醒民眾戒菸的過程很痛苦，不要一個人，更不要走到別人抽菸的地方，除了意志要堅定外也要多找事做來應對菸癮來時的誘惑。
戒菸之路不孤單 免付費專線、LINE都有專員諮吸菸有害身體健康，雖然戒菸之路可能會很痛苦，但可以尋求許多管道協助。國健署副署長賈淑麗表示，自己的父親也有吸菸的不良習慣，菸齡高達60多年，最後因為肺癌逝世，提醒民眾許多癌症、慢性病都與菸有關，希望有抽菸的爸爸們能為了孩子一起戒菸。
國民健康署戒菸免付費專線（0800-636363）提供多種語言服務，服務時間為每週一到週六早上9點至晚上9點，服務時間外民眾也可利用語音留言，由諮詢員回撥聯繫。
此外，民眾也可利用Line官方帳號（@tsh0800636363），由專業人員提供便利、隱密的諮詢服務，並依個人情況提供戒菸策略與方法，協助挺過戒菸過程。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58828
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