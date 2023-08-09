不畏卡努颱風！北醫醫療服務隊前往台東　展開巡迴義診行動

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北醫師生組服務隊 醫師帶領學弟妹一同看診在風雨中，北醫杏青康輔社會醫療服務團所組成的金峰達仁太麻里社會服務隊，前往達仁鄉森永社區服務中心進行義診。服務隊共有41名社團學生參與，由黃閔哲藥師指導、倪吉宗大隊長（護理系二年級學生）領隊，團隊包含家醫、牙醫等執業醫師，以及新莊中央扶輪社邀請的多位物理治療師。
曾在學生時期參加此社團的徐超斌醫師，帶領著學弟妹一起為鄉親進行看診服務。社團學生深怕居民因為雨勢無法前來看病，便立刻組成車隊，繞著村莊挨家挨戶拜訪，宣導義診活動以及接送居民前往義診場地。
南迴基金會表示，除了治療外，物理治療師錢俊成等，及牙醫鄭翔宇、郭耀東、黃明裕，藥師劉興華、徐少柏也協助學員一同宣導衛教，藉由深入淺出的專業說明及互動，不僅希望能為地方居民帶來正確的健康觀念，也希望進一步了解地方生活文化。
巡迴義診實踐全人照護 力挺徐超斌醫師義舉北醫杏青社在屏東、台東等鄉鎮都有義診的經驗，團隊秉持著「服務是雙向的學習」的理念，在提供協助的同時，不忘學習、了解地方文化，相信在對等的交流互動中，可以形成更為友善的醫病關係，實踐醫療人文的全人照護精神。
而此次在台東森永的義診活動時間為8月2日至12日，將進行義診、家訪，以及長者日間關懷包含臺東縣金峰鄉（歷坵村、正興村）、達仁鄉（安朔村、森永村）、太麻里鄉（金崙村、多良村）等村落。
這次北醫杏青康輔社的義診活動，也是為了響應身為學長的徐超斌醫師在南迴區設立診所的義舉。徐超斌醫師設立了醫療財團法人南迴基金會，並著手進行南迴行動醫療計畫，先設立了居家護理所，緊接著設立診所，並於於今（2023）年6月28日正式營運。
該診所以行動醫療為核心精神，提供定點門診、居家醫療2大服務。而藉由居家護理所、診所的設置，不僅改善了南迴醫療，也讓更多南迴子弟如徐超斌醫師一樣返鄉為鄉親服務，以病人不動、醫護人員移動的行動醫療模式，解決偏鄉醫療最大的交通難題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58823
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