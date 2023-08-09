不熬夜、不吃冷食就能遠離「東方美女病」？醫揭關鍵真相
中國一名女子吃了好幾頓燒烤和生魚片後，出現類似中風的症狀，經診斷確診「東方美女病」，部分報導稱避免熬夜、食用生冷或者未煮熟的食物可預防此一疾病，但心臟內科醫師指出，該位女子的病因是否與其飲食有關很難說，且此疾病成因目前仍無法確認，雖初步認為屬免疫疾病，但目前並沒有真正可靠的預防方式。
Heho健康
中國廣東省惠州市有一名女子，吃了好幾頓燒烤和生魚片後，隔天出現意識模糊、身體右側偏癱的情況，一度評估符合腦中風症狀，但經檢查發現是俗稱「東方美女病」的「高安氏動脈炎（Takayasu arteriti）」，初步推測是感染引發免疫調節失衡所致，經手術治療後已逐漸恢復。
有報導指出，為避免罹患東方美女病，應盡量避免熬夜，並避免在身體免疫系統低下時，食用容易引發感染的食物，如生冷或者未煮熟的食物，否則若引起顱內感染，將極具危險性。
但對此林口長庚心臟內科主治醫師張伯丞指出，此一說法並不合理，目前沒有任何證據顯示該位女性的病因與其飲食有關，且雖目前認為高安氏動脈炎屬於免疫疾病，但真正致病原因目前仍不明朗，因此沒有真正可靠的預防方式。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：林口長庚心臟內科主治醫師張伯丞