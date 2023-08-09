罹患巴金森病要開腦治療？ 專科醫師闢謠解答

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由於詹雅雯病情相當複雜，除了巴金森病症狀日益嚴重，更擔心腦動脈瘤這個不定時炸彈，所以在治療上也是多管齊下，採用巴金森病藥物治療外，也進行了開腦手術，但也讓不明就裡的巴金森病病友相當恐懼，以為自己也要開腦。
巴金森病 v.s. 腦動脈瘤別再傻傻分不清
奇美醫學中心神經內科主治醫師楊浚銘表示，詹雅雯之所以需要進行開腦手術，應該是為了治療腦動脈瘤，而非巴金森病。腦動脈瘤是腦部的「不定時炸彈」，一旦破裂就有生命危險，像前陣子趙建銘的弟弟趙建勳就因此突然病逝。
腦動脈瘤未破裂時並無症狀，所以不容易被發現，許多患者大多是因接受健康檢查時意外發現得知，而詹雅雯應該也是如此。他說，如果在未破裂前就及早發現，看動脈瘤的大小及位置，可用導管栓塞或是開腦手術，盡快移除這顆炸彈，避免憾事發生。
楊浚銘提到，確實有蠻多患者和家屬因為新聞而感到焦慮，我們都會特別解釋，巴金森病治療雖然也是有所謂「深部腦刺激術」的手術治療，藉由電刺激來調節腦內不正常的活動訊息，達到運動症狀的控制。
但治療上，仍以藥物治療為主，「不過隨著病情進展時，或藥物服用一段時間後，當藥物蜜月期過了，就會出現藥物波動，出現所謂開關現象的副作用。如果出現全身無法控制的抖動 (異動症) 等，就可考慮手術治療」，他說到。
巴金森病治療暴瘦，恐是藥物副作用造成
而針對詹雅雯接受媒體採訪時，提到自己開始治療巴金森病後爆瘦。楊浚銘直言，暴瘦的原因很多，需考慮是否有代謝相關問題，抑或是疾病造成心理無法接受、情緒受到影響，吃不下、睡不著，也會慢慢消瘦。
除此之外，可能是服用治療巴金森病的藥物引起腸胃道副作用，如噁心、嘔吐等，如果沒有向主治醫師反應、及時更換藥物，病患大多會食慾不振，或自動減少餐食量，長期下來，就會不自覺的變瘦。
巴金森病藥物多元，務必反應服藥感受
楊浚銘強調，巴金森病的治療藥物相當多元，病友如果在服用後出現藥物副作用，務必盡早與主治醫師討論，更換更適合的藥物，避免因為藥物副作用，影響服藥的順從性。
治療上，最常見的藥物是左旋多巴和多巴胺受體促效劑。
左旋多巴是目前治療巴金森病最有效的藥物，可以立即改善巴金森病所產生的動作障礙，如行動困難、顫抖及肢體僵硬等症狀。但約莫服用 5 至 7 年左右，藥物濃度就難以在體內維持穩定，可能出現藥效波動，產生異動症。
病人體內的藥物濃度過高時，手腳或身體會不自主抖動、扭動；當濃度過低時，身體則會突然斷電，雖然意識清晰卻無法動彈。楊浚銘說：「曾有患者在家，想從椅子上起身，卻動也不能動，臀部就像黏在椅子上，非常無助」。
而多巴胺受體促效劑則是模擬腦內的多巴胺，直接作用在腦部多巴胺接受器，進行一連串訊息傳遞。雖然對於改善外顯症狀的藥效發生時間較左旋多巴慢一些，但較少因藥效波動導致異動症的問題。
楊浚銘指出，藥物選用上，會依據病人的年齡、症狀、生活需求、治療期待等來制定用藥策略。「像是腸胃差的患者，會減少口服藥，輔以貼片治療；易忘記吃藥的人，則使用長效型藥物，減少吃藥頻次等」，他說到。
也會與病人或家屬討論，動作（手部顫抖、肢體僵硬、動作緩慢、身體痠痛、臉部呆滯等）和非動作（睡眠障礙、情緒低落、焦慮、認知障礙、妄想幻覺等）症狀哪個影響大，再分別使用不同的藥物來改善。
左旋多巴對於改善巴金森病的動作相當有效，但卻有藥物使用時間的侷限性，長期服用易出現藥物波動和異動症；而多巴胺受體促效劑，則能同時改善動作和非動作症狀，擺脫心情低落、焦慮、失眠等，讓病人能維持更好的生活品質。
治療疾病的同時，也應維持生活品質
他曾收治一名發病 65 歲病人，發病已 10 年、屬中重度患者，因為嚴重頭暈而來求診。到院時，患者告訴楊醫師，他本在其他院所看診，因為藥物波動造成副作用，使得必需用低濃度、高頻次的吃藥次數來避免異動症發生。
楊浚銘說，患者 1 天吃藥達 6 次，這是多麼煎熬的事情，光是要記得吃就是難事，也造成家屬照護困難。因此，藉由這次機會幫患者調整藥物搭配，使用不同藥物與長效劑型，現在只要吃 4 次就可以了，大幅降低患者的困擾。
巴金森病治療策略相當複雜，患者、家屬都應與醫師密切配合，他說：「病人自己感受、家屬從旁觀察，在下次看診時，就能給予醫師用藥後的反饋，讓醫師能根據病人狀況調整用藥，才能確實延緩病程進展，避免失能狀況提前發生」。
而許多病友以為高劑量處方左旋多巴能讓行動自如是最佳治療策略，楊浚銘提醒，事實上，藥物劑量只要夠用，能維持生活自理、行動無障礙即可。因為用高劑量左旋多巴強力控制動作症狀，反而會造成藥物副作用、藥效波動等反效果。
他呼籲，巴金森病的藥物順從性，是影響病程進展最重要關鍵。「用藥期間，請患者感受服藥後感覺，以及家屬從旁觀察狀況，如有任何不適或異狀，千萬不要自行停藥，應盡早回診與醫師討論是否需要調整劑量或更換藥物」。
巴金森病是全家人的！ 醫病共同合作抗病
巴金森病不是一個人的疾病，而是全家人的！楊浚銘說，巴金森病的病程很長，對於病人和家屬都是種煎熬，因此，醫療團隊提供了疾病諮詢、診斷、治療、復健、照護、衛教等服務，用專業協助讓病友能安心治療。
楊浚銘呼籲，目前巴金森病雖然無法治癒，但只要及早發現、對症用藥，就能緩解症狀、控制病情進展，維持病友生活自理、行動無礙，進而改善生活品質、降低照護負擔。
而若想及早發現巴金森病，可養成每個月 8 號手指操檢測習慣。手指操動作相當簡單，將右手伸直、手指打開，拇指與食指規律按 25 下，再換左手進行同樣動作。如果發現手指按壓速度變慢、停頓，或手指打不開、開合大小改變，都建議至神經內科做進一步檢查。
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文 / 黃慧玫、圖 / 巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 罹患巴金森病要開腦治療？ 專科醫師闢謠解答