「爸」氣隊友支援前線　6招幫媽媽解決哺乳困境

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新手爸6大支援 家庭賦權最佳隊友根據研究顯示，爸爸贊成哺乳者，媽媽在產後1個月內由哺育母乳改餵配方奶者，顯著為低。另教導爸爸母乳哺育的相關知識與哺乳期間可能出現問題與處理，不僅可以提升媽媽在6個月持續母乳哺育率，媽媽在哺乳過程中得到爸爸協助的比例也明顯較高，可見爸爸在鼓勵媽媽持續母乳哺育的重要角色，也是協助媽媽解決哺育母乳困難的重要幫手。
衛生局局長陳彥元表示，雖然哺乳的過程爸爸無法代勞，依然可以從旁給予媽媽情緒支持與實質的幫助，例如提前溝通與討論哺乳計畫、為伴侶準備適合的食物、半夜協助擠奶、遇哺乳困擾時陪伴就醫、調整家務分工等，都能使哺乳媽媽獲得更多的支持。除了直接給予媽媽哺乳協助外，爸爸及其他家人也可以透過和寶寶一起互動，例如換尿褲／尿布、洗澡、拍嗝、抱著寶寶，享受肌膚接觸的時光、安撫寶寶、和寶寶說話或寶寶玩，一同分擔媽媽照顧寶寶的辛勞，讓媽媽哺乳更順利，寶寶健康茁壯。
- 提前溝通與討論哺乳計畫
- 為伴侶準備適合的食物
- 半夜協助擠奶
- 遇哺乳困擾時陪伴就醫
- 調整家務分工
- 照顧寶寶、分攤育兒辛勞
處處皆能哺！ app點起來為了讓媽媽在外能更放心的哺乳，台北市截至112年6月已設置1,123間哺（集）乳室，為全台之冠。「台北通app」設有台北市哺集乳室點位查詢功能，點選「服務>找地點>哺集乳室」，即可找到可近性的哺（集）乳室所在地，擁有獨立且舒適哺乳空間。台北市政府衛生局陳彥元局長呼籲，對於在公共場合哺乳的媽媽，民眾應給予尊重，不應禁止、驅離或妨礙。
此外，為維護哺（集）乳室品質，台北市衛生局每年依據公共場所母乳哺育條例，進行公共場所哺（集）乳室檢（抽）查與輔導。另依台北市公共場所母乳哺育自治條例，自99年起辦理優良哺（集）乳室認證活動，以強化各場所自主管理哺（集）乳室。今年更首次採用分級認證制度及辦理績優評選活動，肯定與獎勵各場所的努力，讓哺乳媽媽在職場或外出時能安心哺餵母乳。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58805
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