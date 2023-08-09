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「爸」氣隊友支援前線　6招幫媽媽解決哺乳困境

「爸」氣隊友支援前線　6招幫媽媽解決哺乳困境
「爸」氣隊友支援前線　6招幫媽媽解決哺乳困境

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】為支持母乳哺育，國際母乳哺育行動聯盟（WABA）將每年8月第1週（8月1日－8月7日）訂為「國際母乳週」。台北市政府衛生局於父親節前夕呼籲爸爸們一同支持母乳哺育，提供伴侶手冊讓新手爸爸能瞭解母乳哺育及嬰幼兒照顧相關知能，包括為伴侶準備適合的食物、協助擠奶、調整家務分工等，快速掌握成為哺乳媽媽最佳隊友的秘訣。

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新手爸6大支援　家庭賦權最佳隊友

根據研究顯示，爸爸贊成哺乳者，媽媽在產後1個月內由哺育母乳改餵配方奶者，顯著為低。另教導爸爸母乳哺育的相關知識與哺乳期間可能出現問題與處理，不僅可以提升媽媽在6個月持續母乳哺育率，媽媽在哺乳過程中得到爸爸協助的比例也明顯較高，可見爸爸在鼓勵媽媽持續母乳哺育的重要角色，也是協助媽媽解決哺育母乳困難的重要幫手。

衛生局局長陳彥元表示，雖然哺乳的過程爸爸無法代勞，依然可以從旁給予媽媽情緒支持與實質的幫助，例如提前溝通與討論哺乳計畫、為伴侶準備適合的食物、半夜協助擠奶、遇哺乳困擾時陪伴就醫、調整家務分工等，都能使哺乳媽媽獲得更多的支持。除了直接給予媽媽哺乳協助外，爸爸及其他家人也可以透過和寶寶一起互動，例如換尿褲／尿布、洗澡、拍嗝、抱著寶寶，享受肌膚接觸的時光、安撫寶寶、和寶寶說話或寶寶玩，一同分擔媽媽照顧寶寶的辛勞，讓媽媽哺乳更順利，寶寶健康茁壯。

  • 提前溝通與討論哺乳計畫
  • 為伴侶準備適合的食物
  • 半夜協助擠奶
  • 遇哺乳困擾時陪伴就醫
  • 調整家務分工
  • 照顧寶寶、分攤育兒辛勞
新手爸協助媽媽哺乳，不僅可以給予寶寶父愛，對於男性來說，也能學習育兒技巧，這對日後照顧孩子會有所幫助，而且也能加深自己作為父親的參與感，提高家庭凝聚力，促進父子、夫妻與家庭和諧。

處處皆能哺！　app點起來

為了讓媽媽在外能更放心的哺乳，台北市截至112年6月已設置1,123間哺（集）乳室，為全台之冠。「台北通app」設有台北市哺集乳室點位查詢功能，點選「服務>找地點>哺集乳室」，即可找到可近性的哺（集）乳室所在地，擁有獨立且舒適哺乳空間。台北市政府衛生局陳彥元局長呼籲，對於在公共場合哺乳的媽媽，民眾應給予尊重，不應禁止、驅離或妨礙。

此外，為維護哺（集）乳室品質，台北市衛生局每年依據公共場所母乳哺育條例，進行公共場所哺（集）乳室檢（抽）查與輔導。另依台北市公共場所母乳哺育自治條例，自99年起辦理優良哺（集）乳室認證活動，以強化各場所自主管理哺（集）乳室。今年更首次採用分級認證制度及辦理績優評選活動，肯定與獎勵各場所的努力，讓哺乳媽媽在職場或外出時能安心哺餵母乳。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58805

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