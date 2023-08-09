安平開台天后宮16歲成年禮「成功啟航～穿越福爾摩沙」

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黃偉哲表示，「做16歲」是府城特有的傳統民俗，儀式中包含著「感恩、獨立、擔當」的體認，對年長、年輕者均有不同意義，這項好的傳統賦予新的時代來延續，讓大家都能知道「做16歲」的意義，且古代16歲已算成年了，現在新時代年輕人的知識及體魄超越以往，絕對是更成熟穩重。
天后宮主委盧友禮表示，做16歲儀式是長子或長女享有外婆所準備的成年禮，一般來說除了金飾外，還會有腳踏車、衣飾、手機等，家境寬裕者還會辦桌眾告皆知，分享「吾家有子初長成」喜悅。今年安平做16歲「成功啟航～穿越福爾摩沙」成年禮將於8月20日上午8時展開，由東興洋行搭船到對岸的福爾摩沙酒店。其他有奉茶謝親恩、出鳥母宮、觀音亭祭拜觀世音菩薩及0-7歲守護神大聖爺、廣濟宮-祭拜8-12歲守護神中壇元帥、安平古堡--登王城象徵步步高升、寫許願卡、穿越台南400年時光隧道（盧經堂厝→阿兜仔劍獅→王雞屎洋樓→西㡣殿→東興洋行）、成功啟航--坐船到福爾摩沙遊艇酒店、授證—領取結訓證書。
盧友禮說明，在安平開台天后宮由眾神護持「轉大人」早期參與的民眾，估算年紀也應該有人升格為祖父母級。安平開台天后宮近幾年來參加報名「做16歲成年禮」的人數逐年遞增，「安平媽」加持贈送「成年禮」也透過廟方總幹事林國明發揮創意，以符合年輕人喜愛而設計，讓每位參加成年禮的年輕人留下一份一生一次重要見證。