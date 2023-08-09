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跟著名醫這樣瘦／減肥也能吃重口味！方俊凱破解迷思：辛辣排毒、增強代謝反越吃越瘦

跟著名醫這樣瘦／減肥也能吃重口味！方俊凱破解迷思：辛辣排毒、增強代謝反越吃越瘦
跟著名醫這樣瘦／減肥也能吃重口味！方俊凱破解迷思：辛辣排毒、增強代謝反越吃越瘦

Heho健康

想方設法瘦下來，卻還是敗在體重計面前，細數吃過的東西，明明都很清淡，體重、體脂卻沒有降下來的跡象！很多人對於減肥有迷思，認為在減肥期間，就不能碰重口味食物。台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，適當的在飲食中加點辣，反而能幫助體脂燃燒得更快。

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利用類生酮飲食，短短 8 個月就瘦下 19 公斤的方俊凱，除了攝取好油，他強調「辣椒素」也很重要，自己幾乎天天吃辣，讓體內循環變好，成功瘦身後，從 2019年至今沒有復胖。

辣椒富含營養 對人體好處多多

方俊凱說自己是個「無辣不歡」的人，在減肥前 1 週能吃 2 到 3 次的麻辣臭豆腐鴨血。減肥後改成 2 週 1 次。

秉持快樂瘦的方俊凱，減肥時不改吃辣本性，甚至讓「辣」成為減肥的加速器。他表示：「攝取甜的或辣的都會刺激腦內啡分泌，產生快樂感，不過甜食要付出的代價遠超過於辣。」

辣椒含豐富維生素、辣椒素、胡蘿蔔素等營養素，成熟的果實含量較高，辛辣來源則是辣椒素，以下是攝取辣椒的 4 大好處

1. 改善新陳代謝：辣椒中的辣椒素會刺激交感神經，產生兒茶酚胺的神經傳導物質，促進血液循環，幫助身體燃燒更多卡路里。

2. 增強免疫力：辣椒含有豐富的維生素C，有助於中和自由基，保護細胞免受氧化損傷，從而增加免疫系統功能，幫助身體對抗感染。

3. 改善心血管健康：研究顯示，辣椒素有助於降低膽固醇水平和血壓，改善血糖控制，此外還有抗凝血作用，減少血栓風險，對心血管健康有益。

4. 抗氧化作用：辣椒素為抗氧化物質，有助於中和自由基，減緩細胞老化。

方俊凱提醒，午、晚餐外食，盡量避免使用店家的辣椒醬和辣油，因為不知道製作過程，怕有過多添加物，可用相對單純的生辣椒和辣椒粉代替。

善用辛香料 減肥也能吃的美味

除了辣椒，方俊凱平常也會使用胡椒粉、馬告或其他有含辣椒素等常見調味料，豐富餐點層次。以下為幾點範例：

酸菜蒟蒻排

  • 蒟蒻排適量
  • 酸菜少許（有時會改用剝皮辣椒、韓式泡菜、韓式醃蘿蔔乾等）
  • 橄欖油 10 c. c
  • 防彈咖啡 1 杯（用亞麻仁油取代椰子油）
香蕉加水煮蛋

  • 水煮蛋 1 顆
  • 香蕉 1 根
  • 橄欖油少許
  • 辣椒粉少許
  • 防彈咖啡 1 杯（用亞麻仁油取代椰子油）
不過部分民眾有疑慮，吃太辣會不會對腸胃不好？方俊凱說，食物加多少辣因人而異，如果腸胃機能本來就較弱，不宜吃過辣；不太吃辣的人一下子吃太辣，難以下嚥，也會破壞腸胃。用辣椒素瘦身，要斟酌自己身體是否能夠負荷。

文、鄭淳淳／圖、孫沛群

參考資料：類生酮+宅運動方式瘦身法：精神科名醫方俊凱8個月甩肉19公斤健康祕笈
諮詢專家：台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱醫師



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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 跟著名醫這樣瘦／減肥也能吃重口味！方俊凱破解迷思：辛辣排毒、增強代謝反越吃越瘦

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