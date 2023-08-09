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荔枝含超標農藥「陶斯松」很危險！
本次抽查有 2 件豌豆各自檢出 4 項殘留農藥；各 2 件的荔枝、百香果及各 1 件的花椰菜、葡萄、醜豆、紅龍果分別檢出 1 至 2 項殘留農藥。其中林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科教授級主治醫師顏宗海指出，荔枝中所含的農藥殺蟲劑陶斯松，最值得注意。
顏宗海解釋，陶斯松是一種有機磷殺蟲劑，雖然以毒性來說，強度只是中等毒性，也不會致癌，現階段為合法農藥，但因考慮其可能有影響人體內分泌表現的疑慮，也就是所謂的「內分泌干擾素」，因此農委會將陶斯松列為高風險農藥，明年 4 月起將禁用。
尤其荔枝為當季蔬果，夏天最常吃的水果之一，顏宗海提醒，若食用過多陶斯松，可能會過量分泌眼淚、口水，甚至大小便失禁，還造成呼吸衰竭、休克等副作用，過往醫院也曾遇過大量誤食陶斯松的個案，民眾務必小心。
違規蔬果吃到「這個量」影響健康
這些農藥超標的蔬果，吃到什麼量才有危險？陳怡婷指出，回歸到消費者身上，檢視人體每日可接受的食用量為最重要的部分，也就是吃多少量會影響健康，是最標準的評估方式。以 60 公斤成人為基準，豌豆可能只要 500 公克就超量，對身體危害也較大；而百香果則是每天要吃到 96 公斤才可能超標。
陳怡婷補充，豌豆、荔枝、百香果、醜豆都屬於高風險產品，日常就得更注意這類蔬果的挑選與清潔。顏宗海則提到，過往豌豆、百香果也都曾經蟬聯「蔬菜、水果農藥殘留排行榜」的榜首。
日常活用 7 方法清潔蔬果，避開農藥危害
顏宗海指出，目前農藥分成接觸型和系統型農藥前者包含水溶性及脂溶性接觸型農藥，是直接噴灑於農作物上，經由清洗和剝皮可減少殘留；而系統型農藥則直接經由農作物根部吸收，無法利用清洗和剝皮減少殘留。但一般農藥大多屬於「接觸型」，也就是透過一般清洗即可避免危害。
至於日常該如何做清潔？顏宗海提供 7 大方法，如下：
- 將蔬果浸泡在滿水的盆子，以小水，維持流動清水洗 10 分鐘。再以軟毛刷清洗青椒類凹凸不平的表面，切削凹陷的蒂頭及葉菜類接近根部的莖，來進一步去除農藥。
- 少吃輪番採收的蔬菜，避免交叉污染，比如小黃瓜，四季豆、豌豆，番茄等，因為此類蔬菜需多次噴灑農藥。
- 只吃當季盛產及最便宜的蔬果；當季盛產的蔬果最便宜，當季盛產的蔬果營養價質最高，病蟲害最少，使用的農藥最少。
- 少吃搶收及搶種的蔬菜，因為常忽略了噴灑農藥後的安全採收期，農藥殘留多。颱風及大雨前後，多食用根莖類蔬菜，或冷藏蔬菜。
- 少生食。不吃生菜沙拉，只吃調理過的蔬菜。調理烹飪過程，會使農藥再度分解及揮發。生菜不只可能殘餘農藥，也易受病毒細菌及寄生蟲汙染。
- 需要剝皮的水果如香蕉橘子荔枝等一定要先洗過再剝皮，否則手被汙染了再拿果肉吃，易吃下農藥。
- 烹調時採用水煮，或加水半煮炒等方式，可以把農藥分解。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科教授級主治醫師顏宗海
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 快訊／買菜要小心！7 種蔬果農藥超標，豌豆僅 500 克對身體就有影響