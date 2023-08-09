翁中風無力照顧50隻流浪狗　「外骨骼機器人」復健助攻

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外骨骼機器人 強化復健成效亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉則表示，得知患者病情後，為了加速復原時間，除了傳統的職能治療工具外，也建議採用多種類型「外骨骼機器人」強化復健成效，包括輔助下肢行走、手部舉放抓握等功能，藉由「關節肌力訓練機器人」智能輔具，增強患者的手臂肌肉訓練和關節活動，從「被動」到「主動」，更進步到可以恢復正常。
客製化運動強度和方式 循序漸進完成復建訓練職能治療師也指出，機器人可以針對病患需求，客製化不同運動強度和方式，例如肩膀或手腕關節特定活動角度，以及由輕度到重度的肌力與肌耐力訓練等，以循序漸進的方式，讓患者有感且更輕鬆地完成日常活動，提高生活品質與獨立性。
復健用外骨骼機器人運用廣 這些情況都適用周立偉表示，復健用外骨骼機器人已經廣泛運用在腦傷、腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷及多發性硬化症等肢體無力或癱瘓患者，治療效果也獲得正面肯定，呼籲患者只要願意配合醫療團隊規劃的復健進度，都會有機會恢復基本生活機能，重新享受人生下半場。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58779
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