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翁中風無力照顧50隻流浪狗　「外骨骼機器人」復健助攻

翁中風無力照顧50隻流浪狗　「外骨骼機器人」復健助攻
翁中風無力照顧50隻流浪狗　「外骨骼機器人」復健助攻

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】73歲「阿森伯」愛狗成痴，最高峰時夫妻倆合力照顧50多隻流浪狗，然而去年底他因腦中風右半身癱瘓，無法分擔飼養工作，流浪狗數量遽減，讓他心情大跌，所幸接受「外骨骼機器人」復健半年後，如今已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能，讓他信心大增，期盼：「以後要照顧更多流浪狗」！

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外骨骼機器人　強化復健成效

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉則表示，得知患者病情後，為了加速復原時間，除了傳統的職能治療工具外，也建議採用多種類型「外骨骼機器人」強化復健成效，包括輔助下肢行走、手部舉放抓握等功能，藉由「關節肌力訓練機器人」智能輔具，增強患者的手臂肌肉訓練和關節活動，從「被動」到「主動」，更進步到可以恢復正常。

客製化運動強度和方式　循序漸進完成復建訓練

職能治療師也指出，機器人可以針對病患需求，客製化不同運動強度和方式，例如肩膀或手腕關節特定活動角度，以及由輕度到重度的肌力與肌耐力訓練等，以循序漸進的方式，讓患者有感且更輕鬆地完成日常活動，提高生活品質與獨立性。

復健用外骨骼機器人運用廣　這些情況都適用

周立偉表示，復健用外骨骼機器人已經廣泛運用在腦傷、腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷及多發性硬化症等肢體無力或癱瘓患者，治療效果也獲得正面肯定，呼籲患者只要願意配合醫療團隊規劃的復健進度，都會有機會恢復基本生活機能，重新享受人生下半場。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58779

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