天熱消暑留意６細節，防範中風、心肌梗塞，更有助健康！

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３大關鍵： 黃晨祐醫師表示，中風、心肌梗塞民眾往往會認為是冬天的疾病，但其實一年四季都可能發生，夏天也會，關鍵不只是在低溫，也包括高溫、溫度劇烈變動。
影響血壓、血流：醫師說明，身體在遇到低溫情況時，血管會收縮、血壓上升，心臟需維持血壓平衡，負擔便會加重。遇高溫時，血管會擴張、血壓降低、血液沉積在下半身、心臟也會需要花費更多的力氣使血循正常，且水分蒸發也會使血液濃稠度增加。這些都會使心臟的負擔上升，當溫差劇烈起伏時，影響也會更加明顯。
影響自律神經：另外，在溫度急遽變化情況下，與血管彈性息息相關的自律神經也會受到影響，包括交感神經及副交感神經，也會使血管中斑塊更容易破裂，提高心肌梗塞、中風的風險。
天熱消暑留意６細節，防中風、心肌梗塞更健康！
溫差對風險族群負擔更大：黃晨祐醫師指出，一般人在正常情況下，身體具有能夠調節溫度的適應性，但對於年長者、三高等心血管慢性病族群，或是曾經發生過急性心血管疾病族群、做過心臟支架等手術族群而言，高溫、低溫、溫差過大對於心腦血管的負擔會更大，中風、心肌梗塞的風險就會比一般族群來得高。
普遍可承受溫差範圍：一般而言，年輕人可承受的溫差變化範圍約在10度左右，上述風險族群則約在5度左右。因此不論是冷氣、冰水、冰品、泡冷泉、沖冷水澡等，在炎熱的環境下以這些方式消暑，都有可能因溫差過大而增加心腦血管的負擔。特別是台灣夏季炎熱，室外常常在34度左右，室內則普遍冷氣開在26度上下，兩者之間就常差了8度，而流汗吹冷氣也會再增加體感溫差變化，需多留意。
消暑留意６細節：建議從炎熱的環境進入冷氣房時，可先站在交界處讓身體適應溫度，並且先擦乾汗。冰飲、冰品等則可先含在嘴裡，並盡量以常溫水為主要消暑方式。盡量避免溫度過低的泡冷泉及冷水澡，以溫涼水進行為佳，並在開始前也先讓身體適應溫度。
全年防範中風、心肌梗塞，醫教４觀念更助血管健康！
黃晨祐醫師也提醒，防範中風、心肌梗塞，一年四季都需留意，特別是三高等高風險族群更得好好吃藥。也建議民眾平時注意飲食，以低油、低鹽、低糖、高纖進行，日常也留意補充水分。日常也養成運動的良好習慣，並留意天冷或天熱的時候，例如夏季慢跑、競走可選清晨或傍晚進行，避免艷陽高照，冬季則可加件外套。如此更有助身體健康。
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