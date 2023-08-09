桃園越南法國麵包疑致集體食物中毒！　營養師提醒夏季飲食注意事項

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桃園、高雄2疑似食物中毒案 皆檢出「沙門氏菌」沙門氏菌是造成食物中毒常見的病菌之一，會因為食入被動物或人類糞便污染的水或食物而出現不適症狀，常見受污染的食物包含生的或未煮熟的雞蛋／雞蛋製品、牛奶／牛奶製品、肉類／肉類製品等。
8月桃園某越南法國麵包攤商經衛生局稽查後發現，疑似因未落實雞蛋清潔，食材備製場所冰箱溫度不足，使消費民眾吃下後產生疑似集體食物中毒的事件。桃園衛生局表示，至少有16人因腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等症狀住院，有4人檢出沙門氏桿菌。
7月在高雄市某冰店也出現疑似食物中毒的事件，至少有11人在吃冰後出現不適症狀就醫，高雄市衛生局抽驗八寶冰品發現有沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌（菌量未超標）、大腸桿菌等。
衛生福利部南投醫院陳佳祺營養師指出，生食例如生菜沙拉、生魚片、涼麵、鮮榨果汁及冰品類等食物，或是熟食但卻置放在常溫未妥善保存者，食用上述這些食物或飲品都有可能發生食物中毒的危機。
注意食物保存、生熟食交叉感染 外食留意環境衛生尤其夏天許多人喜歡吃生冷、清爽的食物，更應特別注意。陳佳祺營養師建議家中廚房應該至少準備2個砧板，分別處理生食及熟食，如果可以再準備第三個砧板來處理水果類的食物尤佳。
像尚未烹煮的青菜與生肉，可以使用生食砧板，若欲製作生菜沙拉等可直接食用的食材，則建議使用熟食砧板。此外，陳佳祺營養師提醒，在料理生鮮食材（如：魚、肉或蛋類）前後應洗手，也不要讓生鮮原料碰觸到水果、生菜沙拉或已烹調完成的食物，以免交叉感染。
而冰箱內也應避免生熟食交叉感染，將熟食放置冰箱上層，生食放於冰箱下層，讓食材有所明顯區隔，並維持冰箱良好的衛生環境，定期清潔，也不要以為食物冰置冷凍處便一勞永逸。
陳佳祺營養師提醒，不同食材、原料有不同的保存期限，若拆封後的食品其保存時間更是縮短，應確認清楚並有所分類，而且要定期查看並適時丟棄過期食品，養成先進先出、避免過量採購的良好習慣。
掌握好食品保存的正確方法，才可降低食物中毒的風險。至於外食的話，陳佳祺營養師提醒，應謹慎選擇用餐地點，盡量別在衛生環境不佳的場所用餐，以避免有食物保鮮的疑慮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58811
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