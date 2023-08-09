持續頭痛、把一個東西看成兩個？不是眼睛出狀況 原來是隱球菌腦膜炎作怪

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動眼神經受影響。眼球水平轉動出問題。把一個東西看成兩個。
一名48歲男性室內設計師，因為兩側頭痛超過兩週、到診所就醫，經醫師給予止痛藥後、自覺症狀好轉。沒想到，再過一週後，他開始覺得左眼視力模糊、疼痛，並有「複視」現象，明明是一個東西卻看到兩個影像，甚至出現頭暈症狀，暈到無法工作、影響日常生活，趕忙再赴急診就醫。
急診會診眼科等專科醫師，發現患者眼球水平移動時有異常，緊接著透過電腦斷層、血液以及腦脊髓液等檢查，最終發現，原來他是遭隱球菌感染引發腦膜炎，經使用適當的抗生素組合（liposomal amphotericin B、flucytosine、fluconazole)，治療四週後頭痛等症狀患者、順利出院。
出院後持續使用口服藥物治療，到第八週回診時，已經完全恢復正常。
不只HIV感染者，糖尿病等也屬免疫力缺陷。隱球菌的高風險族群
高雄榮民總醫院感染科主治醫師周稚偵醫師指出，隱球菌感染一般好發於免疫不全或低下的病人，包括愛滋病患者、器官移植病人、肝硬化、血液腫瘤患者或是糖尿病……都屬於高危險群。
不過，正常免疫力族群也非全無感染風險。周稚偵醫師指出，除了這名患者之外，近年陸續接獲正常免疫族群的隱球菌感染個案，像是先前另一名六十多歲女性、也是持續頭痛了三個月，合併有發燒症狀，最後發現是隱球菌腦膜炎！
周稚偵醫師指出，隱球菌主要傳染途徑為吸入含有病原的微粒，病原進入肺部後、一路順著血行到其他器官，包括中樞神經、造成腦膜炎。
傳統上認為隱球菌感染與吸入鴿子等鳥類排泄物灰塵有關，不過，該名患者不管是旅遊史、職業別、接觸史等資訊，都找不到相關的暴露史。周稚偵醫師指出，其實臨床上大部分病例找不著這樣的暴露史。由於從吸入病原、到發病有一段時間，患者可能在不自知的情況下，吸入帶有病原的灰塵。
頭痛合併發燒、視力模糊、行為改變，可能是腦炎警訊
現代人幾乎都經歷過頭痛，多數只要稍作休息或使用消炎止痛藥就能緩解。提醒民眾，如果頭痛持續一段時間，合併有發燒，腦神經功能異常症狀例如視力模糊、複視、頭暈……，甚至腦功能受損像是記憶力缺失、認知行為改變、意識混亂、意識障礙等，應儘速就醫。若有相關職業或環境接觸史也可主動告知醫師相關資訊。
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