為泰黨領軍組8黨聯盟　盼擴大支持順利組閣

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前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到親軍方和王室的參議員反對。
皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。
經過連日來的拜會和討論，為泰黨7日宣布和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，為泰黨今天進一步宣佈和舊8黨聯盟內的民族黨（Prachachat）、泰自由黨（Liberal Thai或Seri Ruam Thai）、新社會力量黨（New Social Power或Palang Sangkhom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟。
聯盟內另外再加入兩個新的政黨泰地方黨（Thongthee Thai）和勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla），形成新的8黨聯盟共228席。
為泰黨主席春楠（Cholnan Srikaew）在今天的宣布記者會上表示，他們希望可以獲得更多參議員和眾議員的支持以便組閣，雖然沒有邀請民主黨（Democrats）、團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath）加入聯盟，但會尋求這些黨的個別議員支持他們推出的總理人選。
至於是否會尋求前進黨的支持，春楠表示，這要看前進黨自己的決定。
在7月19日的國會總理選舉中，議員們投票決定皮塔無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，而把案子交給憲法法庭裁決，憲法法庭將在16日做出判決，第三次總理選舉將等憲法法庭做出判決後才能確定日期，為泰黨已表示會推地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。（編輯：高照芬）1120809