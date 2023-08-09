高中「探究與實作」困境多！學生籲學校確實排課、教師跨科合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
黎明高中學生調查高中生對「探究與實作」課程意見，共回收181份樣本，有159位學生做過「探究與實作」、12位尚未做過、10位不知道「探究與實作」為何。
調查指出有45.9%學生認為雖然「探究與實作」是因應學習歷程要求而做，但確實收穫很多、28.7%認為只是配合學習歷程要求的作品、13.8%覺得只是老師指派的作業、3.9%覺得能自發探索興趣領域的媒介、5.5%不知道且不了解。
學生認為「探究與實作」是否要與未來校系連結？34.5%認為可以趁機確認與此領域的契合度深入學習，29.2%認為要給大學教授看的話，「當然要」，26.3%學生認為應該依照興趣或能力訂定任何主題都行，5.8%認為大學教授也樂意看見不同面向。
86.8%學生希望教師在「探究與實作」中扮演引導者，提供設備、資料等協助，但不插手過程。
近9成自然組學生有做過「探究與實作」，循學校安排製作，69.2%從中學到解決問題的能力，近5成學到獨立思考能力等；近5成社會組學生有做過「探究與實作」，循學校安排製作，有一部分學生說社會領域的「探究與實作」是選修，學校就沒有安排進行，而學生從中學到解決問題、獨立思考、知識活用、自主學習等能力。
黎明高中學生黃怡甄提到「探究與實作」困境，包括教師無法適應從「指導者」成為「引導者」、無法認同探究與實作的核心素養概念、課已經上不完了哪有時間做探究、量能著實有限。
黎明高中學生陳岳伶指出，學生認為教師引導學生的能力與意願參差不齊、仍然以固定的「實驗課」形式上課、課內作業和學習歷程檔案就已經做不完了、不太熟練如何蒐集到有效且能用的資料、想做但學校有各種中間障礙，包括設備不足、申請過程繁複、課程時間被挪用、開放場地稀少等。學校告知多少「探究與實作」相關資訊，以偏少為最多。
黃怡甄建議教育部建置師生通用資訊平台，讓教師分享優良教案、教學經驗，學生分享多元作品、資源，讓學長姐也能成為指引，教育部應完善現有108課綱資訊網內容，以降低資訊落差。
陳岳伶則呼籲學校落實排課，在高一設置前導課程，培養基礎探究學術能力，理解探究與實作的意義；並確保學生自主性、正視學生資源需求，讓學生在高二時能自由探究，主題不受限、資源設備管道暢通；建議教師跨科合作，讓課程更貼近生活，減少教師工作量、讓學生有效學習。