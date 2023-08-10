NOW民調／民眾黨找空服員熱舞應援 近2成網友批物化女性
民眾黨日前舉辦北區姊妹台灣選哲之友會，找來「空姐應援團」熱舞炒熱氣氛，桃園市空服員職業工會批評，此為物化空服員的惡劣行徑、是性騷擾。對此，《NOWnews今日新聞》進行3天網路民調，「民眾黨找空服員跳舞，請問您覺得是物化女性嗎？」，根據結果，八成（80.46%）民眾都認為，只是炒熱氣氛的表演，沒那麼嚴重，但仍有近兩成（19.54%）民眾認為涉及物化女性、性別歧視。
記者林莞茜／綜合報導
此次NOW民調，從8月7日至8月9日，進行為期3天的調查，根據民調結果，有80.46%的網友認為，民眾黨找來「空姐應援團」只是炒熱氣氛的表演，沒那麼嚴重；但也有19.54%的網友，覺得該表演有物化女性、性別歧視的意味。
而認為涉及物化女性的網友表示「如果只是表演而已，為何要用空服員的打扮？」、「也有歧視這個職業」、「這個問題就是性別歧視喔！為什麼空服員一定等於女性？」；認為沒那麼嚴重的網友則說「有心人士就是帶著有色眼鏡來觀賞，即便政正經八百的穿旗袍來跳舞也是一樣的」、「請不要為了政治打壓，迫害舞團的工作權！」、「認為是物化是在羞辱表演者」。
針對此事風波，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應，後援會主辦單位邀請專業舞團表演，由於當中有飛機相關橋段，舞團建議服裝與舞蹈，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化之意。