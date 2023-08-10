鹽田地景中欣賞交響樂 「鹽田．夕陽．享樂」井仔腳充滿藝術氛圍

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台灣守護文創董事長陳仁昌，同時也是井仔腳瓦盤鹽田的經營者，他表示，感謝雲管處的用心，讓這麼多不同類型的藝術表演者齊聚，為鹽田地景的觀光而努力。
長期支持北門井仔腳藝文活動的晉基建設董事長廖淑芬表示，因為「鹽田．夕陽．享樂」而與十鼓擊樂團及台南市民交響樂團」有了首次合作機會。三方在交流過程中碰撞出更多對於守護台灣360年鹽業文化的靈感，為未來晉基建設與台灣守護文創計畫推廣的「井仔腳藝術節」打下深厚的基石。
廖淑芬指出，去年晉基以台灣鹽業故事作為背景攜手台灣守護文創、藝姿舞集在井仔腳瓦盤鹽田推出「2022年白金之舞」，獲得各界好評，地方鄉親紛紛表示希望再度欣賞到像白金之舞這般高水準的演出。這種感動更加深她推廣井仔腳藝術節的想法。此次在「鹽田．夕陽．享樂」首次與十鼓擊樂團及台南市民交響樂團合作，分享了晉基以往推廣續傳文化的活動，包括鹽田地景演出的各種困難與挑戰，如強勁北風使得樂器及譜架難以固定、鹽田中的鹵水對衣物、樂器造成影響，更不用說在廣闊地景，人員站位問題都是一大考驗，當然最重要的是分享「井仔腳藝術節」的初衷與想法，期待未來合作的火花。
「台南市民交響樂團」總監劉桂蘭表示，台南市民交響樂團擁有豐富戶外演出經驗，這次面對井仔腳瓦盤鹽田廣闊的地景，將大規模以40位團員帶來「卡門」、「鐵達尼」等經典樂曲。歡迎民眾當天一起前來在夕陽霞光中聆賞台南市民交響樂團帶來的精彩演出。
廖淑芬說明，「鹽田．夕陽．享樂」邁入第3周，還沒來體驗過的的朋友，千萬要把握機會，體驗這個結合百年鹽田地景，專屬雲嘉南特色的音樂饗宴。也請大家多多期待，不遠的未來，由晉基建設與台灣守護文創推行的井仔腳藝術節，將持續守護台灣360年鹽業文化與這座百年地景，讓地方故事繼續文化永續。活動內容將視天候而定，詳情請隨時上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。