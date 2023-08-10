影音／回顧王柏融在中職有多強？這三項紀錄目前仍無人能破

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2016年是柏融大王第一個完整賽季，這一年他表現非常出色，擺脫開季的低潮之後王柏融火力全開，各項數據都在聯盟名列前茅，整個賽季王柏融留下打擊率0.414、200支安打，29轟、105分打點、24次盜壘以及130分得分，其中打擊率0.414、200支安打和130分得分都是聯盟紀錄，至今仍無人能打破，季末也一口氣囊括打擊王、安打王、金手套、最佳九人、新人王、年度MVP、銀棒獎等七項個人獎項，可惜的是雖然王柏融繳出鬼神般的數據，Lamigo桃猿還是無緣打進總冠軍戰。
2017年王柏融雖然除了全壘打有31轟之外，其他數據都比前一年略為下降，「僅」打出0.407打擊率、178支安打，及101分打點，不過他還是以恐怖的表現稱霸中職，季末也拿下打擊王、安打王、全壘打王、打點王、金手套、最佳九人、年度MVP、銀棒獎，幾乎包辦所有打擊個人獎項，更重要的是，王柏融得到職棒生涯首座年度總冠軍。
經過前兩年爆炸性的表現，2018年數據已「校正回歸」，繳出0.351打擊率、159支安打、17發紅不讓以及84分打點，不過他穩定的表現也順利帶領球隊奪下二連霸，季末加盟北海道日本火腿鬥士，展開旅日生涯。
總計王柏融在中華職棒四年共繳出打擊率0.386、長打率0.646、573支安打、86支全壘打319分打點和49次盜壘的成績，單季打擊率0.414、200支安打和130分得分都是聯盟紀錄，而連兩年都有4成以上的打擊率更是未來難以突破的紀錄，這些數據也讓王柏融在中華職棒的歷史地位佔有一席之地。