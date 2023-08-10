世大運落幕／中華隊賽況全紀錄　總獎牌數締造境外最佳紀錄

影音／回顧王柏融在中職有多強？這三項紀錄目前仍無人能破

▲王柏融連續兩年打擊率都超過4成的紀錄至今仍無人能打破。（圖／中華職棒大聯盟 提供）
▲王柏融連續兩年打擊率都超過4成的紀錄至今仍無人能打破。（圖／中華職棒大聯盟 提供）

運動中心/綜合報導

中華職棒今（10）日宣布，台鋼雄鷹用林子偉和樂天交易王柏融的議約權以及投手王溢正、翁瑋均和外野手藍寅倫，許多球迷都在質疑台鋼這樣做值不值得？《NOWnews今日新聞》整理出過去王柏融在中職的表現，用數據來告訴你王柏融當時在中職有多強。

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頂著U21中華隊冠軍光環，王柏融在2015年季中選秀以首輪第四順位加盟Lamigo桃猿，一加入職棒就展現價值，出賽29場，111個打數中敲出36支安打，其中包括9發全壘打、貢獻29分打點，打擊率0.324、長打率超過六成，可惜因為出賽場次過少，王柏融與新人王擦肩而過，不過聯盟也在隔年修改規定，從2016年起將新人王獲獎標準改為未滿124打席，讓王柏融有機會再度挑戰新人王獎項，不僅例行賽成績優異，王柏融在總冠軍戰也有非常優秀的成績，甚至一舉拿到總冠軍優秀球員獎項。

2016年是柏融大王第一個完整賽季，這一年他表現非常出色，擺脫開季的低潮之後王柏融火力全開，各項數據都在聯盟名列前茅，整個賽季王柏融留下打擊率0.414、200支安打，29轟、105分打點、24次盜壘以及130分得分，其中打擊率0.414、200支安打和130分得分都是聯盟紀錄，至今仍無人能打破，季末也一口氣囊括打擊王、安打王、金手套、最佳九人、新人王、年度MVP、銀棒獎等七項個人獎項，可惜的是雖然王柏融繳出鬼神般的數據，Lamigo桃猿還是無緣打進總冠軍戰。

2017年王柏融雖然除了全壘打有31轟之外，其他數據都比前一年略為下降，「僅」打出0.407打擊率、178支安打，及101分打點，不過他還是以恐怖的表現稱霸中職，季末也拿下打擊王、安打王、全壘打王、打點王、金手套、最佳九人、年度MVP、銀棒獎，幾乎包辦所有打擊個人獎項，更重要的是，王柏融得到職棒生涯首座年度總冠軍。

經過前兩年爆炸性的表現，2018年數據已「校正回歸」，繳出0.351打擊率、159支安打、17發紅不讓以及84分打點，不過他穩定的表現也順利帶領球隊奪下二連霸，季末加盟北海道日本火腿鬥士，展開旅日生涯。

總計王柏融在中華職棒四年共繳出打擊率0.386、長打率0.646、573支安打、86支全壘打319分打點和49次盜壘的成績，單季打擊率0.414、200支安打和130分得分都是聯盟紀錄，而連兩年都有4成以上的打擊率更是未來難以突破的紀錄，這些數據也讓王柏融在中華職棒的歷史地位佔有一席之地。


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