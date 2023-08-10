《快一秒的他》把《消失的情人節》金句刪掉 編劇道歉台灣影迷
日本愛情電影《快一秒的他》改編自國片《消失的情人節》，《快一秒》導演山下敦弘日前率領編劇宮藤官九郎、男主角岡田將生來台灣造勢，影迷把握機會與3人交流，有粉絲好奇詢問日版為何把台版著名的「你要好好愛自己，因為有人愛著你」金句拿掉，編劇宮藤官九郎竟當眾道歉，笑翻全場。
記者陳雅蘭/綜合報導
《快一秒的他》導演山下敦弘上月跟編劇宮藤官九郎、男主角岡田將生來台為北影站台，並舉辦見面會，宮藤官九郎活動上自稱是「快4小時的他」，因為他每晚9點就想睡覺，半夜2點自然醒。戲迷也好奇詢問，日版《快一秒的他》保留許多台版《消失的情人節》劇情的重要元素，唯獨「你要好好愛自己，因為有人愛著你」金句消失，關於這點，編劇先是和導演、岡田討論求證後，心虛笑說：「他們說我的劇本裡有寫這句話，但我不太記得了，我想是因為不需要特別說明，大家也能明白個中滋味，所以沒有留下這個訊息......對不起！」由於宮藤官九郎道歉得太過真誠，現場粉絲和岡田都忍不住笑開懷。
導演山下敦弘進一步解釋，原本劇本的開頭跟結尾，宮藤官九郎的確有寫下這段金句，應該是在後期剪接時被刪掉，導演追問觀眾「這句話在台灣很有名嗎？」翻譯轉述不算是俗語，不過在這部電影裡，是很重要的語錄，三人頻頻點頭，宮藤官九郎追問：「可以再跟我說一次這句話是『要愛自己』什麼來著...奇怪，這劇本應該是我寫的對吧？」自我吐槽的模樣，再讓台下大笑。
《快一秒的他》由岡田將生、清原果耶飾演「快男慢女CP」，電影前半段以男主角「皇一」視角說故事，後半場換為女主角「麗華」的主觀視角一步步揭開祕密，因此這部電影的鏡頭數，足足比其他電影多出一倍以上，岡田將生推薦已經看過此作品的觀眾，一定要二刷感受更多細節，「二刷的觀眾因為已經知道情節了，再看一次會有不同的感觸，尤其要留意麗華出現在皇一視角的部分。」
《快一秒的他》劇情描述在郵局工作的皇一（岡田將生 飾）邂逅彈著吉他高歌的櫻子（福室莉音 飾），總是快世界一秒的男孩早一步暈船，以為終於找到真命天女，並精心安排煙火約會，隔日醒來卻腦袋一片空白，皇一向警方報案自己遺失了「昨天」，沒想到破解懸案的關鍵，竟然藏在海角天涯的信箱裡。更奇怪的是，每天帶著相機來買一張郵票、總是慢世界一秒的女孩麗華（清原果耶 飾），早已掌握一切祕密。《快一秒的他》9月1日在台上映。