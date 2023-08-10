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中華職棒／王柏融轉隊台鋼須先註冊才能交易？聯盟解釋合約精神

▲台灣好手王柏融，即將回中職，並且效力台鋼雄鷹。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲台灣好手王柏融，即將回中職，並且效力台鋼雄鷹。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/桃園報導

中華職棒台鋼雄鷹今（10）日宣布跟樂天桃猿交易，樂天送出王溢正、翁瑋均、藍寅倫等三選手，以及王柏融的議約權，交換台鋼雄鷹林子偉，不過依據中職規章明定，「議約權」無法當交易標的，只有球員、金錢、選秀順位權才可以，目前王柏融並非樂天球團所屬球員，所以雙方算是「默契上合意」。

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中職祕書長楊清瓏表示，選手交易要擁有球團合約並已跟聯盟註冊的選手才符合交易資格，有關旅日選手王柏融交易事宜，依照聯盟規定，王柏融必須要先回到樂天桃猿，取得樂天桃猿合約並跟聯盟註冊後，才可以進行選手交易。

聯盟表示：

一、「選手交易」要擁有「球團合約」並已跟「聯盟註冊」的選手才符合交易資格。

二、有關旅日選手王柏融，「選手交易」事宜，依照聯盟規定，王柏融必須要先回到「樂天桃猿」取得樂天桃猿合約並跟「聯盟註冊」後，才可以進行「選手交易」。

三、【標的】各球團依規章提報聯盟申請註冊並通過之選手。
台鋼雄鷹與樂天桃猿對於旅日選手王柏融相關的協議，應屬於彼此之間的默契，而非聯盟選手交易的「標的」。

也就是說，樂天跟台鋼都要先簽下王柏融、林子偉，才能夠交易，但是雙方已經有默契加盟，只要註冊再交易，基本上只是程序。

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