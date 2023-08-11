徐耀昌挺郭台銘2度喊下架國民黨！會後稱口誤 藍營考紀會回應了
鴻海創辦人郭台銘10晚間在苗栗參加第二場「主流民意大聯盟」，前苗栗縣長徐耀昌也到場力挺，致詞時呼籲鄉親支持無黨籍的郭台銘，還對國民黨開砲，更連喊兩次「下架國民黨」，對此，國民黨考紀會主委黃怡騰回應，所有黨員在全代會後都應該了解黨的決策，也就是唯一支持國民黨總統參選人侯友宜，徐耀昌說出呼籲支持郭台銘，已構成考紀會應調查事件，黨部已在了解中。
記者林莞茜／綜合報導
苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌，及市議員張志忠、蕭詠萱、張淑芬及楊明燁等人，昨日晚間前往郭台銘「主流民意大聯盟」活動，徐耀昌致詞時表示，苗栗是國民黨最艱深的縣市，只要有任何選舉，苗栗都是藍營大本營，而幕後推手就是在場苗栗鄉親，是你們造就了國民黨。他強調，國民黨一直在政黨輪替大前提下繼續執政，感謝苗栗鄉親真知灼見，讓國民黨在縣長選舉中，僅得3萬多票低票落選，而無黨籍鍾東錦拿到12多萬票，要用這種精神，不只是下架民進黨，「更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省」。
徐耀昌一席話，讓在場的人不知該如何是好，他也於會後改口稱是「口誤」，不過針對公開力挺郭台銘，國民黨考紀會主委黃怡騰稱地方考紀會與中央考紀會，都會進行了解，而且都有可能開會做考紀處理，但會以循序漸進為原則。
至於對國民黨的批評，黃怡騰強調國民黨是可以批評的，考紀會也會請他說明是什麼原因，看是基於言論自由、善意的規勸、自身遭遇或是情緒不滿，現在不會下判斷。