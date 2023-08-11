75歲余天中風、痛失愛女！爆「肝臟長7公分囊腫」最新病情曝光了
75歲資深藝人余天去年7月曾因小中風住院，所幸及早治療，並無大礙，豈料隔一個月又遭逢愛女余苑綺病逝，他與妻子李亞萍承受喪女之痛，在告別式哭得撕心裂肺，受到雙重打擊。然而，每年都有健檢習慣的余天，昨（10）日到醫院檢查，竟照出肝臟有7公分大的囊腫，醫師不建議他開刀，怕術後囊泡擴散又再長，所以可先持續追蹤觀察。對此，《NOWnews今日新聞》詢問余天經紀人，對方表示詳細病情要問家人比較清楚，至於余天兒子余祥銓電話轉接語音信箱、訊息未讀未回。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《三立新聞網》報導，余天昨日在余祥銓、柔柔陪同下到醫院做健康檢查，豈料卻照出肝臟有7公分大的囊腫，除了肝臟囊泡，還有胰臟囊泡、膽結石以及腎臟有鈣化結石。余天透露，平時吃飯吃不到幾口就飽了，醫師則表示，余天的胃已被肝臟囊腫包住，食物吃下去很難被消化，導致容易飽食感。不過醫師不建議余天開刀，怕術後囊泡擴散又再長，所以可先持續追蹤觀察，並表示從形狀判斷應該是良性大過惡性。
對此，《NOWnews今日新聞》詢問余天經紀人，對方表示：「詳細病情要問余大哥或祥銓比較清楚，我沒有詳細報告，因為屬病人隱私，由本人或家人回答最清楚。」而《NOWnews今日新聞》稍早致電給余祥銓，電話轉接語音信箱，訊息未讀未回。